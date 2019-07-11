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Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.

Как сообщает научный журнал Nature, радиоизотопный анализ показал, что возраст костей составляет по меньшей мере 210 тыс. лет. Отмечается, что окаменелые фрагменты двух черепов были сильно повреждены, но компьютерное сканирование помогло установить особенности строения по отдельным обломкам костей.

В результате исследования учёные выяснили, что первый череп с массивными надбровными дугами принадлежит неандертальцу. Однако форма затылочной кости второго и более старого черепа свидетельствует, что он принадлежал Homo sapiens.

Мы предположили, что в Греции около 210 тыс. лет назад жила группа ранних представителей человека современного типа, возможно, находившихся в родстве с похожей популяцией, обитавшей на территории Леванта, — цитирует ТАСС профессора Криса Стрингера.

Он отметил, что эту группу людей из территории современной Европы могли вытеснить неандертальцы.

News.ru ранее писал, что останки, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона, обнаружили во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске. Он был смертельно ранен в бою при Валутиной горе в августе 1812 года и похоронен «как великий воин» в одиночной могиле.