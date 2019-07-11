https://static.news.ru/photo/9ad0c262-a39f-11e9-8aea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Археологи обнаружили в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы фрагмент резной белокаменной колонны и обломок фигурки из бивня мамонта. Находки предположительно созданы в XVIII веке. Историки считают, что предметы могли принадлежать владельцам одной из трёх усадеб, которые находились в XVIII веке в селе Медведково. Среди них была усадьба князей Нарышкиных.

Как заявил главный археолог Москвы, замруководителя городского департамента культурного наследия Леонид Кондрашев, в этот период бивни и кости мамонтов часто использовались для изготовления украшений, окладов икон, инкрустированных накладок на холодное и огнестрельное оружие, пуговиц.

Предположительно, это могла быть декоративная статуэтка или же шахматная фигура. Тогда в богатых дворянских семьях модно было иметь подобные вещицы, – цитирует Кондрашева « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, в Костянском переулке в Москве был найден клад из 60 монет номиналом пять и десять рублей времён Николая II. Находка стала одной из самых крупных за последние годы, её стоимость оценивается в миллион рублей.