С освобождения блокадного Ленинграда снят гриф «секретно»

https://news.ru/storage/news/c5a4ca79c9a48782d6c2f925d526a23a/4a635c3a-3689-4e32-9a43-898dcdf8e949_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

С документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события.

Из уникальных архивных документов можно узнать подробности о Дороге жизни — единственной военно-стратегической магистрали и топливной артерии, связывавшей осаждённый город с тыловыми районами страны. В этом документе определялся порядок организации перевозок людей и ресурсов по поверхности Ладожского озера, приведены схемы трасс водных коммуникаций и ледовых дорог.

Кроме того, рассекреченные материалы раскрывают неизвестные ранее факты об участии подводных лодок в боевых операциях на Ладожском озере.

В свободном доступе появились отчёты о боевой деятельности экипажей субмарин, о количестве выходов, выполненных задачах с описанием событий и схемами передвижения подводных судов.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны России рассекретило архивные документы времён Великой Отечественной войны, которые рассказывают о боях под Москвой, а также проливают свет на то, почему именно 3 декабря начали отмечать День неизвестного солдата.