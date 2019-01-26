Потери на Невском пятачке оказались гораздо меньше

https://news.ru/storage/news/a692b73bce138efe6383d3e76324deac/db9e7ab6-79c4-45d6-8840-908645da9a4a_850.jpg Плацдарм «Невский пятачок»/vk.com

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» представил новое издание книги «Плацдарм. Невский „Пятачок“. 1941−1943». В ней приведены новые данные о потерях советских войск при обороне этого плацдарма, и они в разы ниже ранее публиковавшихся.

«Хотя мы называем это переизданием, фактически это новая книга, в которой мы постарались убрать многочисленные белые пятна, связанные с этим эпизодом обороны города», — рассказал ТАСС заведующий музеем-заповедником Денис Пылёв.

В книге указано, что советские войска потеряли на Невском пятачке во время битвы за Ленинград 110−120 тыс. человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Ранее же назывались цифры в 150-300 тыс. человек, а некоторые авторы писали даже о 17 погибших на один кв. метр, что в целом составляет около двух млн человек.

Ранее News.ru писал, что с документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события. Рассекреченные материалы раскрывают неизвестные ранее факты об участии подводных лодок в боевых операциях на Ладожском озере. В свободном доступе появились отчёты о боевой деятельности экипажей субмарин, о количестве выходов, выполненных задачах с описанием событий и схемами передвижения подводных судов. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.