Как питалась элита в блокадном Ленинграде

В России 27 января отмечается очередная годовщина окончания блокады Ленинграда. В обществе продолжаются споры вокруг этих трагических событий, одним из проявлений которых стал фильм Алексея Красовского «Праздник». В нём режиссёр попытался сыграть на теме неравного распределения продуктов в осаждённом городе. News.ru опросил учёных — крупнейшего в мире специалиста по блокадному периоду Никиту Ломагина и молодого историка Михаила Пискунова, чтобы узнать, как обстояли дела в реальности. Нас интересовало, что достоверно известно историкам о привилегированном питании населения в годы блокады, сколько было такого контингента и что это были за люди, каких профессий и должностей. Насколько их довольствие отличалось от пайка рядовых граждан. Чем был продиктован порядок особого питания для них, и насколько серьёзно можно относиться к сведениям о пирах, которые якобы устраивал первый секретарь Ленинградского обкома. Ранее News.ru посвятил этому вопросу отдельное историческое расследование в попытке выяснить, возможно ли в научной среде и обществе достижение консенсуса при взгляде на эту проблему.

“

Никита Ломагин, историк, культуролог, доктор исторических наук, сотрудник СПбГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге:

Иерархия потребления в период Великой Отечественной войны определялась и строго контролировалась центральными директивными органами (ГКО, СНК, Наркомат обороны, Наркомат торговли СССР) посредством представления фондов и лимитов. Нормы продовольственного снабжения также устанавливались ими, в случае необходимости на местах корректировались военными советами с учётом реального положения дел и реализовывались органами исполнительной власти. Произвольное или несанкционированное использование нормированных продовольственных товаров преследовалось по закону.

В военное время приоритет в снабжении отдавался действующей армии. Труженики тыла снабжались в соответствии с тем вкладом, который они вносили в обеспечение обороноспособности страны. В Ленинграде с введением карточной системы высшее партийное и советское руководство — секретари обкома и горкома партии, председатель Ленгорисполкома и его заместители — получали литерное снабжение категории «А», заведующие отделами ОК и ГК ВКП (б), первые секретари райкомов партии, а также председатели районных исполкомов, ряд других должностных лиц, а с июля 1943 г. — семьи генералов, адмиралов и Героев Советского Союза — получали литерное питание по категории «Б». Колоссальная ответственность, которая лежала на довольно узком круге городского руководства (не более 100 человек в 1941 г., в 1943 г. — более 600 человек) по широкому кругу жизненно важных вопросов — организация обороны города, эвакуация предприятий и учреждений, организация снабжения города, обеспечение работы предприятий и многие другие, — предполагали соответствующий уровень обеспечения.

При этом ни о каких излишествах в городе речи не было. Нормы снабжения, в том числе по литерному питанию, определялись директивными органами, а с января 1942 г. в городе работала специальная Продовольственная комиссия Военного совета, которая коллегиально решала вопросы распределения ограниченных продовольственных ресурсов. На одном из заседаний Ленгорисполкома вскоре после прорыва блокады в январе 1943 года заведующий отделом торговли Иван Андреевич Андреенко, говоря о работе этого института, подчеркнул, что «у нас отпуск одного килограмма продовольствия решается Продовольственной комиссией Военного совета…», а порядок расходования продовольствия, установленного исполкомом, определяется постановлениями Военного совета, Совнаркома и горкома партии.

Председатель Ленгорисполкома Пётр Сергеевич Попков также отмечал, что «у нас создан специальный орган — Продовольственная комиссия, мы там рассматриваем продовольственные вопросы и решаем их коллективно. Я, кажется, имею много власти, но я никогда не решаю эти вопросы: вот тебе килограмм, тебе — два килограмма».

Рабочие и инженерно-технические работники, трудившиеся на оборонных предприятиях Ленинграда и связанных с ними работах (энергетика, транспорт, ремонтно-восстановительные и погрузо-разгрузочные работы), а также работники пищевой промышленности и торговли (в 1941 году — более 100 тыс., в 1943 году около 38 тыс.) получали нормы первой категории. Всего населения, получавшего карточки по категории рабочих и ИТР, в декабре 1941 года в Ленинграде было 825 тыс. человек, то есть треть населения Ленинграда. Такие же нормы полагались обеспечивавшим безопасность города оперативным работникам НКВД, бойцам МПВО и пожарной охраны.

Более высокие, нежели у служащих и иждивенцев, нормы получали дети в возрасте до 12 лет включительно, количество которых на декабрь 1941 года составляло более 450 тыс. человек.

Дополнительное питание полагалось беременным женщинам (около 3 тыс.), донорам (9 тыс. в 1941−1942 годах, 12 тыс. — в 1943 году), промышленным альпинистам, занимавшимся маскировкой высотных объектов в городе, пациентам лечебных и детских учреждений и ряду других категорий населения в соответствии с решениями Продовольственной комиссии фронта.

На 1-ю (рабочую) категорию снабжения в ноябре-декабре 1941 г. были переведены несколько сотен выдающихся представителей науки, культуры и искусства. Они, а также небольшая группа депутатов Петросовета и членов партии с дореволюционным стажем получали разовые продуктовые наборы или были прикреплены к специальным магазинам.

По мере улучшения снабжения города в середине 1943 г. кроме продовольствия по карточкам дополнительное питание выдавалось стахановцам, рабочим горячих цехов, рабочим, занятым на погрузке и разгрузке угля и древесины, рабочим ряда строительных и военно-оборонительных колонн, а также оперативному составу Управлений НКВД, НКГБ, милиции, пожарным, поездным бригадам Октябрьской железной дороги и плавсоставу Балттехфлота и Управления речных путей, занимавшимся снабжением города и фронта.

Конечно, советское общество было иерархичным. Снабжение, эвакуация, медицинское обслуживание — ключевые вопросы в блокированном городе, вопросы жизни и смерти — определялись местом людей в этой иерархии. Однако, возвращаясь к теме снабжения руководящей элиты города, следует отметить, что инициаторы так называемого «ленинградского дела», по которому были репрессированы руководители города в период Великой Отечественной войны, не смогли обнаружить или сфабриковать никаких доказательств того, что высшая партийная и советская номенклатура Ленинграда злоупотребляла властью в целях личного обогащения или же нарушала установленные правила распределения ограниченных продовольственных ресурсов. Если в послевоенное время в ходе борьбы за власть с выходцами из Ленинграда Берия и Маленков, используя органы госбезопасности и партийного контроля, не смогли этого сделать, стоит ли к этому вопросу возвращаться сейчас?