https://static.news.ru/photo/c18f605a-a6f8-11e9-aac7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/te_ekb

Арт-объект в виде слова «Смерть», появившийся на пустыре в Екатеринбурге в рамках фестиваля партизанского уличного искусства «Карт бланш», будет убран. Об этом заявила пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян.

Поскольку это федеральная земля, то либо уберёт эту надпись владелец федеральной земли, либо, если он это не сделает до конца дня, будет дано поручение районным службам благоустройства её убрать, — цитирует Мкртчян РИА Новости .

По информации пользователей соцсетей, инсталляцию уже демонтировали.

Как заявили в городском управлении МВД, заявлений в полицию по поводу появления арт-объекта не поступало. По мнению представителя ведомства, в данной акции нет состава преступления.

Автор инсталляции — уличный художник из Прикамья Алексей Илькаев, известный как Sad Face. Данным произведением он сделал отсылку к другой своей работе — «Смерть не за горами» в Перми.

Пустырь, на котором появился арт-объект, вошёл в число площадок для опроса о месте строительства храма Святой Екатерины, против строительства которого в одном из скверов в центре города протестовали жители Екатеринбурга.

Как писал News.ru, в конце 2018 года восстановленный арт-объект «Счастье не за горами» открылся на берегу реки Камы в Перми. Ранее он был демонтирован после того, как Алексей Илькаев заменил первое слово на «смерть».