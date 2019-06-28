https://static.news.ru/photo/a2b39dee-9a6a-11e9-847d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/er_spb

Рисунок «Союзные крылья», посвящённый дружбе России и Сирии, появился на стене в Кировском районе Петербурга.

По словам депутата городского парламента Дениса Четырбока, граффити нарисовали в муниципальном образовании Красненькая Речка. Оно изображает два крыла в цветах российского и сирийского флагов. На его открытии присутствовали почётный консул Сирии в Петербурге Малаз Гхази и спикер парламента города Вячеслав Макаров.

Граффити уже давно стало неотъемлемой частью нашей городской среды, и мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена, — заявил Четырбок.

Ранее News.ru писал, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен прилететь в Россию на следующей неделе. Об этом он заявил в четверг, 27 июня, отметив, что в скором времени направится в Дамаск.