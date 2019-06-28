Рисунок «Союзные крылья», посвящённый дружбе России и Сирии, появился на стене в Кировском районе Петербурга.
По словам депутата городского парламента Дениса Четырбока, граффити нарисовали в муниципальном образовании Красненькая Речка. Оно изображает два крыла в цветах российского и сирийского флагов. На его открытии присутствовали почётный консул Сирии в Петербурге Малаз Гхази и спикер парламента города Вячеслав Макаров.
Граффити уже давно стало неотъемлемой частью нашей городской среды, и мы уверены, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена, — заявил Четырбок.
Ранее News.ru писал, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен намерен прилететь в Россию на следующей неделе. Об этом он заявил в четверг, 27 июня, отметив, что в скором времени направится в Дамаск.