В Ивановском зале Российской государственной библиотеки (РГБ) открылась выставка «Библия Гутенберга: начало нового времени». Центральным экспонатом стала так называемая библия Гутенберга — одна из первых печатных книг, изданная в 1455 году и считающаяся отправной точкой в истории книгопечатания. Представленная в экспозиции книга является редчайшим артефактом — в мире таких библий насчитывается около 180 штук, а России две. Ранее библия Гутенберга из собрания РГБ не экспонировалась.