В Москве завершился фестиваль «Времена и эпохи». Разнообразные исторические реконструкции проходили на десятках площадок города. Тематика перевоплощений была весьма разнообразной — от средневековых рыцарей до индейцев майя. Красочные моменты фестиваля — в фотогалерее News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru