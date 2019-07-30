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Народный художник РФ Валерий Кокурин скончался во Владимире. О его смерти сообщило Владимирское региональное отделение Союза художников России.

Кокурин ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Прощание с художником состоится в Успенском соборе Княгинина монастыря 31 июля в 9 часов утра, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине. Ему было 86 лет. По данным Службы внешней разведки Украины, именно ему в 1970-е годы во время командировки в Африку удалось получить сведения о новой опасной болезни — лихорадке Эбола.