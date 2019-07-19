https://static.news.ru/photo/898649ce-aa42-11e9-88ea-fa163e074e61_1024.jpg Фрагмент картины «Ваза с цветами» Фото: Ян ван Хёйсум

Картина «Ваза с цветами» нидерландского художника Яна ван Хёйсума, которую 75 лет назад в Италии украл немецкий офицер, вернулась на родину.

Полотно итальянцам передал министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас.

Картина хранилась в коллекции Палаццо Питти с 1824 до 1940 года до эвакуации дворца. Её перевезли на виллу Медичи в город Поджо-а-Каяно. Спустя три года она вместе с другими произведениями попала к немецким военным. В 1944 году ящик был вскрыт, и немецкий капрал взял работу и отправил её в подарок своей жене в Германию, сообщает РИА Новости .

О местонахождении «Вазы с цветами» не знали до ноября 1989 года, когда немецкая семья, владевшая картиной, обратилась в мюнхенскую Старую Пинакотеку за информацией о её происхождении и стоимости.

В январе директор галереи Уффици Эйке Шмидт обратился к властям Германии с требованием вернуть картину.

Ранее News.ru сообщал, что из Третьяковской галереи 27 января было украдено полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вытащил произведение искусства из рамы и спокойно покинул помещение. Преступление удалось быстро раскрыть. Уже утром следующего дня полиция сообщила о задержании подозреваемого и изъятии картины.