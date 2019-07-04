https://static.news.ru/photo/347e1066-9e4d-11e9-9781-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Поклонники творчества норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка раскупили все электронные билеты на его выставку, которая работает в Третьяковской галерее до 15 июля.

Для того чтобы купить билет, всем желающим нужно отстоять не менее четырёх часов в кассу инженерного корпуса Третьяковки.

Как ранее сообщал News.ru, выставка Мунка работает в Третьяковской галерее с 16 апреля до 15 июля. Посетители могут увидеть 70 живописных и 30 графических работ мастера. В числе экспонатов — знаменитая картина «Крик», один из вариантов которой хранится в Музее Мунка.