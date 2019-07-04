Часы работы выставки работ Эдварда Мунка было решено продлить перед её закрытием, сообщили в Третьяковской галерее.
Согласно сообщению, размещённому на
Как писал News.ru, ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что все требования норвежской стороны по безопасности при организации в Москве выставки Эдварда Мунка соблюдены. По её словам, это первая масштабная выставка живописца в России.
Мероприятие продлится до 14 июля. Посетители смогут увидеть 70 живописных и 30 графических работ мастера. В числе экспонатов — знаменитая картина «Крик», один из вариантов которой хранится в Музее Мунка. Отдельный раздел выставки посвятят влиянию творчества Фёдора Михайловича Достоевского на формирование мировоззрения и образного мышления художника.