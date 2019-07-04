https://static.news.ru/photo/09bc8d5c-9e3a-11e9-9515-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Часы работы выставки работ Эдварда Мунка было решено продлить перед её закрытием, сообщили в Третьяковской галерее.

Согласно сообщению, размещённому на сайте культурного учреждения, посетить мероприятия можно 7 июля до 21:00 (вход до 20:00) и 11-14 июля до 23:00 (вход до 22:00).

Как писал News.ru, ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что все требования норвежской стороны по безопасности при организации в Москве выставки Эдварда Мунка соблюдены. По её словам, это первая масштабная выставка живописца в России.

Мероприятие продлится до 14 июля. Посетители смогут увидеть 70 живописных и 30 графических работ мастера. В числе экспонатов — знаменитая картина «Крик», один из вариантов которой хранится в Музее Мунка. Отдельный раздел выставки посвятят влиянию творчества Фёдора Михайловича Достоевского на формирование мировоззрения и образного мышления художника.