https://static.news.ru/photo/316a6258-a9fb-11e9-abf6-fa163e074e61_1024.jpg «Супрематический крест» Фото: zhukov.online/facebook.com

Дорожные рабочие Екатеринбурга, укладывая асфальт, едва не уничтожили арт-инсталляцию художника с мировым именем Покраса Лампаса. Масштабную картину самый известный каллиграф России нарисовал на площади Первой Пятилетки во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия», однако она в первозданном виде не продержалась и месяца.

Огромный крест из фрагментов манифеста Казимира Малевича Покрас Лампас нарисовал на территории более шести тысяч квадратных метров. Ему помогали 10 волонтёров, на арт-объект было израсходовано несколько тысяч литров краски.

Это для нас шок, потому что эта работа значимая, она была принята всеми. Зачем это делается, я не понимаю. Будем разбираться, — цитирует URA.RU организатора фестиваля Евгения Фатеева.

Местные власти к такому повороту событий оказались не готовы, а о «конфликте интересов» коммунальных служб и ценителей искусства узнали из социальных сетей. Был отдан приказ немедленно остановить работы, однако после этого в районной администрации взяли паузу для подготовки официального комментария.

Работы Покраса Лампаса есть во многих городах мира. Он, например, расписывал крышу Дворца итальянской цивилизации в Риме. Кроме этого, художник сотрудничает с крупными автомобильными брендами Чехии и Германии.

При этом к перспективе лишиться какой-либо из своих уличных картин он относится философски.

Если я делаю работу на улице, я знаю, в какой среде она появится и сколько она там проживёт, — признался он.

Впрочем, в меньшей степени он был готов к тому, что она пострадает в результате благоустройства. В роли уничтожителей искусства он до этого видел лишь естественные природные условия и вандалов.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал News.ru, рабочие закрасили граффити со сценой из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которое было нарисовано на стене трансформаторной будки. Стрит-арт появился там после того, как на этом же месте коммунальщики после жалоб недовольных замазали однотонной краской портрет лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука.