https://static.news.ru/photo/8b58e8f6-ac77-11e9-85e0-fa163e074e61_1024.jpg Покрас Лампас Фото: Покрас Лампас/vk.com

Организаторы фестиваля «Стенограффия» решили обратиться к неравнодушным жителям Екатеринбурга с просьбой о помощи в восстановлении работы художника Покраса Лампаса.

Предложения о способе проведения восстановительных работ или помощь можно оказать с помощью электронной почты нашего фестиваля. Было бы замечательно, если бы неравнодушные горожане помогли в восстановлении граффити, — сказали в пресс-службе фестиваля ТАСС .

По данным организаторов, повреждено около 100 кв. м граффити, а общая площадь работы Покраса Лампаса, созданной в рамках фестиваля «Стенограффия» составляет около шести с половиной тысяч кв. м. Сроки восстановления граффити зависят от даты приезда самого художника в Екатеринбург, которая будет определена на этой неделе.

Во сколько обойдется восстановление арт-объекта пока не известно, сообщили организаторы.

Как ранее сообщал News.ru всемирно известный художник-каллиграф Покрас Лампас намерен лично восстанавливать инсталляцию на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, которую дорожные рабочие едва не закатали в асфальт. Огромный крест из фрагментов манифеста Казимира Малевича Покрас Лампас с помощью десяти волонтёров нарисовал во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия».