https://static.news.ru/photo/b84eceac-a7ea-11e9-84dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0

Ректор Литературного института Алексей Варламов рассказал об изменениях в программе «Культурные нормативы школьников», которая представляет собой список произведений, рекомендуемых к изучению. В частности, перечень пополнили роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и фантастическая повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Кроме того, в программу включили пьесу «Собака на сене» Лопе де Веги, а также романы «Дом, в котором...» Мариам Петросян и «Облачный полк» Эдуарда Веркина, произведения Андрея Платонова и Фёдора Достоевского.

Содержание норматива состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Джордж Мартин не будет учитывать мнение фанатов снятого по его произведениям сериала «Игра престолов» при формировании сюжета заключительных романов. Он твёрдо заявил, что никому не позволит диктовать, как именно завершить историю, независимо от того, совпадёт она с киноверсией или нет.