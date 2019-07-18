https://static.news.ru/photo/802a58e2-a97b-11e9-8bad-fa163e074e61_1024.jpg Чарльз Диккенс Фото: Heritage Auction Gallery/Wikimedia Commons

Пропавший свыше 130 лет назад портрет английского писателя Чарльза Диккенса вернётся в дом-музей мэтра в Лондоне.

Культурному учреждению удалось собрать 180 тысяч фунтов стерлингов для покупки миниатюрного полотна художницы Маргарет Джиллис. Она написала романиста, когда ему был 31 год, сообщает официальный сайт организации.

Мы рады, что портрет «вернётся домой», и очень благодарны щедрой финансовой поддержке, которую получили, — обрадовалась директор Музея Диккенса Синди Сагру.

В 1844 году картина первый и последний раз предстала перед ценителями искусства на выставке Королевской академии. В 1886 году Маргарет Джиллис объявила, что её творение пропало. Изображение оставалось потерянным до тех пор, пока его не обнаружили в ЮАР на блошином рынке в шкатулке среди безделушек. Картина покрылась плесенью и чудом сохранилась.

Ранее News.ru сообщал, что Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов. На купюре поместят портрет известного английского математика Алана Тьюринга, наиболее известного благодаря взлому сообщений шифровальной машины нацистов Enigma во время Второй мировой войны.