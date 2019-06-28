Памятник русскому писателю и председателю партии и коалиции «Другая Россия» Эдуарду Лимонову почти готов к установке. Работу уже отлили в бронзе, через несколько дней скульптуру планируется показать общественности.
Памятник впервые показали в декабре 2018 года, но решался вопрос о финансировании и о месте установки. Планировалось, что бронзового Лимонова отправят на его малую родину в Харьков. Московский скульптор Михаил Баскаков изобразил писателя с задумчивым лицом, с арматурой в правой руке, писал News.ru.