Золотой укол: станет ли «Спутник V» самой дорогой вакциной

На днях в Минздраве объявили, что предельная цена на вакцину «Спутник V» составит чуть более 1,9 тысячи рублей за два компонента. В октябре в ФАС заверяли, что стоимость одной дозы препарата не превысит 1 тысячи рублей, а затем и вовсе будет снижаться. Производители российской прививки от COVID-19 уверяют, что она будет дешевле зарубежных препаратов, хотя поступают слухи о сложностях с производством, финансовых издержках, которые могут переложить на конечных потребителей. NEWS.ru решил проанализировать, есть ли в РФ возможности для массового производства лекарства, поступится ли производитель своими интересами ради удовлетворения общественных потребностей и не скрывается ли за оптимистичными отчётами о достижениях отечественной фармации коррупционное желание освоить побольше бюджетных средств.

Тариф на дозу

Максимальная цена на два компонента вакцины «Спутник V» составит 1942 рубля. Информацию об этом 5 декабря озвучил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Незадолго до этого в Twitter-аккаунте для продвижения российского препарата появилось сообщение, что цена «Спутника V» будет ниже, чем продукция конкурирующих западных производителей. Там сообщили, что объявленная цена вакцины Pfizer в $19,5 (1424,8 рубля по курсу на 11 декабря) и Moderna в $25–37 (1826,7–2703,5 рубля) означает, что они будут стоить вдвое выше, поскольку требуют две дозы на человека. В это сравнение почему-то не попала вакцина от AstraZeneca, производители которой заявляли, что не намерены получать прибыль от производства препарата во время пандемии и установят цену на него на уровне $4–5. Однако и эффективность этого препарата оценивается ниже , чем у других западных аналогов (хотя, как писал NEWS.ru, вопросы у учёных и медиков возникают и к эффективности «Спутника»).

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На днях в СМИ появилась неподтверждённая информация, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи якобы заключил с неизвестным производителем контракт на производство 40 тысяч доз вакцины «Спутник V» по цене 2200 рублей за единицу. На сайте госзакупок сведения о данном контракте отсутствуют, в центре Гамалеи NEWS.ru заверили, что это дезинформация.

Полагаем, что данные Readovka являются недостоверными. Центр не заключал такого контракта. Советуем получать информацию из надёжных источников, тем самым не тратить ваше и наше время — оно нам очень дорого. Все наши контракты есть в информационных системах, в соответствии с ФЗ «О госзакупках». Александр Ховаев замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Ещё в октябре занимавший тогда пост главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев прогнозировал , что «тариф [на российскую вакцину] может быть достаточно высоким, скажем, в пределах 1000 рублей ($13,6 по сегодняшнему курсу. — NEWS.ru), до 1000 рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства им нужен капитал». По мнению чиновника, дальше стоимость «будет только снижаться».

Что касается расширения производства, необходимого для массовой вакцинации, то с этим, судя по всему, в нашей стране, оказавшейся среди мировых лидеров по заболеваемости COVID-19, наблюдаются сложности. Об этом говорят и публикации в мировых СМИ, а также отчасти проблемы признают официальные лица. Ранее издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник информировало, что ещё 7 октября президент Владимир Путин предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить сотрудничество отечественных структур с парижским институтом Пастера для производства «Спутника V». По данным The Bell, ни один производитель препарата не готов обеспечить массовую вакцинацию, что косвенно подтверждал и Владимир Путин, говоря про то, что «есть определённые проблемы, связанные с наличием или отсутствием определённого объёма оборудования».

Издание The Wall Street Journal 10 декабря со ссылкой на собственные источники писало , что производители «Спутника V» испытывают проблемы с получением «всего — от крышек для сосудов до биореакторов, где выращиваются и ферментируются компоненты вакцины». Из-за этого, утверждают авторы публикации, оборудование пришлось заказывать из Германии, КНР и Японии. Кроме того, вторую дозу вакцины якобы оказалось произвести сложнее, чем первую, поскольку для неё используется компонент, которому в биореакторе требуется больше времени.

Ещё в конце сентября глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял , что до конца года в РФ выпустят до 30 млн доз «Спутника V». Такое количество вакцин готов проспонсировать фармкомпаниям государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, пообещавшего выделить на эти нужды 4 млрд рублей. Однако уже в декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала куда более скромные цифры. По её словам, «с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины „Спутник V“, плюс дополнительно вакцина центра „Вектор“, объёмы поступления которой в гражданский оборот сейчас оцениваются». Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург обещал , что с января 2021 года в стране ежемесячно будет производиться «не менее 6 млн доз вакцины» на четырёх площадках, которые он назвал «российской бигфармой». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скоро в столице откроется завод, который ежемесячно сможет выпускать порядка 10 млн доз.

Илья Питалев/РИА Новости

«Либо российскую, либо никакую»

Как считает экономист Василий Колташов, производство вакцины от COVID-19 является специфическим и требует времени и спустя определённый период «Спутник V» может превратиться из дорогого в один из самых дешёвых препаратов в данном сегменте. Однако без контроля цены со стороны государственных структур вокруг препарата могут возникать коррупционные схемы.

Её производство, как и всякое производство такого очень специфического продукта, требует времени. Прежде чем это производство развернётся, цена на первом этапе может оказаться достаточно высокой, и «Спутник V» может стоить довольно дорого. Когда производство вакцины станет массовым, а не мало- или среднесерийным, издержки на одну дозу упадут. К тому же и спрос к тому времени будет более спокойным. Тогда, в принципе, все вакцины будут в цене снижаться и наступает соревнование качества. Цену препарата внутри страны должно отрегулировать государство. Если надлежащего контроля не будет, то с нашей склонностью к коррупции в средних и верхних эшелонах легко могут пойти на это (злоупотребления. — NEWS.ru). Мошенников может быть очень много. И здесь только ясность схем, строгость контроля и общая кампания по борьбе с коррупцией могут сыграть положительную роль. Но я думаю, что лавины мошенничеств и коррупционных издержек мы не увидим. Для какой-то крупномасштабной коррупции здесь нет возможности — ведь нельзя купить другие вакцины: либо российскую, либо никакую. Когда мы имеем дело со строго определённым продуктом по строго определённой цене и когда рассчитаны все издержки, то здесь форма мошенничества будет не с завышением стоимости, а с фиктивными закупками и поддельными бумагами, когда под видом вакцины будет вода. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

Также он не исключает, что потенциальные мошенники, пожелавшие освоить деньги на вакцине, могут «сымитировать закупку и закупить что-то не имеющее отношения к препарату, а после этого увести деньги в офшоры».

Как полагает представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов, цена препарата не связана с его качеством. По его мнению, фармпромышленность «имеет огромное влияние и на Академию, и на госаппарат», поэтому «очень многие люди, которые говорят о фармации и обеспечении людей лекарствами, получают вознаграждение от фармкомпаний».

Мы с вами даже в информационном смысле находимся в искажённом пространстве — искажённом в пользу производителей лекарств. Что касается вакцин против COVID-19, возможно, что эта самая большая экономически-финансовая история в мире, возможно, таких лекарств ранее и не было, которые сгенерируют такие огромные прибыли. Поэтому здесь вероятность того, что на этом будут наживаться все, кто только сможет, — очень велика. В августе, как только разрешили препараты [на основе] фавипиравира, их сразу же на государственные миллиарды рублей закупили. Причём до сих пор эффективность фавипиравира остаётся под вопросом, но на него систематически тратятся деньги. По моей оценке, на него установлена несуразно высокая цена. И, конечно же, эти суперприбыли идут на то, чтобы покупать доброжелательность академических и государственных комментаторов. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

Как писал NEWS.ru, в сентябре стало известно, что выпускаемые в России аналоги японского препарата «Фавипиравир», которые якобы действуют против COVID-19, продаются в аптеках либо выше, либо чуть ниже официально установленного властями минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 12 130 рублей. Многие эксперты были уверены, что стоимость этих лекарств сильно завышена, и призывали вмешаться в ситуацию Федеральную антимонопольную службу.

Речь идёт о препаратах, которые в России зарегистрировали как лекарство от коронавируса: «Арепливир» и «Коронавир». Существует ещё и «Авифавир» — лекарство, созданное при поддержке государственной структуры — Российского фонда прямых инвестиций, который также вливал миллиарды в «Спутник V». Все три лекарственных средства являются дженериками разработанного в Японии препарата от гриппа «Фавипиравир». Последний является опасным для беременных женщин, поскольку провоцирует мутации плода. Его действие на COVID-19 не доказано , однако в РФ его зарегистрировали из-за низких по сравнению с европейскими требований к клиническим исследованиям, необходимым для сертификации лекарств.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.