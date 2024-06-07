Защитники Донбасса или ОПГ? Что за ЧВК ЕНОТ, за что воевали, почему судят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве повторно судят «научного руководителя» ЧВК ЕНОТ по делу о преступном сообществе. За что «енотов» судят второй раз, когда они возникли и чем занимались в Донбассе, как связаны с ФСБ и Игорем Стрелковым?

Почему ЧВК ЕНОТ судят второй раз

«Коммерсант» сообщает, что Кунцевский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова. Ранее Московский военный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу участников ЧВК ЕНОТ, которых обвиняли в создании ОПГ. Но в суде общей юрисдикции прокуратура заявила, что следствие доказало составы обвинения в организации преступного сообщества (210 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ).

Обвинение требует для Молокоедова 14,5 года строгого режима, его называют «научным руководителем» ОПГ. При этом более пять лет он уже провел за решеткой, когда шло следствие и суды по делу ЧВК ЕНОТ.

Что за ЧВК ЕНОТ, что они делали в Донбассе

Организация «ЕНОТ corp.» («Единые народные общинные товарищества») была создана в 2011 году. Ее основателями считаются капитан ВС РФ Игорь Мангушев (позывной Берег, убит при невыясненных обстоятельствах в феврале 2023 года) и Роман Теленкевич (позывной Водяной), который возглавлял подмосковное отделение патриотического движения «Народный собор».

По утверждению одного из лидеров «енотов», главы «Народного собора» Владимира Хомякова, активисты «ЕНОТ corp.» вели разведку на Евромайдане в Киеве в 2014 году и участвовали в стычках с украинскими националистами на перешейке Крыма, помогая казакам и «Беркуту». Затем они начали сопровождать гуманитарные грузы из России на Донбасс, всего было 14 экспедиций.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Коммерсант» пишет, что ЧВК ЕНОТ появилась в 2016 году. В составе различных добровольческих формирований «еноты» принимали участие в боевых действиях в Донбассе. В то же 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил благодарность Теленкевичу как члену «Союза добровольцев Донбасса» «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».

Но вскоре после этого ЕНОТ фактически развалились, вступив в конфликт с «Союзом добровольцев Донбасса» и руководством РПЦ.

«Амбиции Теленкевича привели к уходу многих людей и конфликтам с внешними организациями. Бессмысленная война с патриархом [когда „еноты“ поддержали внутрицерковную оппозицию], разрыв с СДД и провал по вине штаба нескольких коммерческих проектов неизбежно должны были привести организацию к гибели», — рассказывал Мангушев.

В дальнейшем, по данным СМИ, «еноты» были оформлены как помощники следователя ММСУТ (Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета) и технические специалисты ФСБ РФ. В этом качестве они участвовали в проведении обысков, борьбе с ОПГ, контртеррористических операциях и рейдах, проводили исследования компьютерной техники. В Сети распространилось фото почетной грамоты «общественной организации „ЕНОТ corp.“ от ГУ МВД России по Московской области от 5 мая 2016 года.

Такая работа продолжалось до 2019 года, когда против «енотов» возбудили уголовное дело.

За что посадили «енотов»

В 2019 году Следственный комитет РФ начал судебное преследование участников организации. Теленкевича и еще нескольких «енотов» обвинили в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. При этом, по версии следствия, «еноты» действовали по приказам своих предполагаемых кураторов, сотрудников управления ФСБ по Москве и области майоров Александра Мрищука и Антона Барякшева, сообщает «Коммерсант». В ОПГ входили восемь членов ЧВК ЕНОТ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мрищук расследовал деятельность группировки контрабандистов, которые беспошлинно перевозили в Россию бытовую электронику, выдавая коммерческие поставки за посылки от частных лиц. Ежегодный ущерб бюджету России оценивался в миллиард рублей. В 2016 году вместе с «енотами» сотрудники ФСБ устроили рейд в поисках контрабандных IPhone, собрав необходимые доказательства.

Но в ответ в 2019 году контрабандисты подали жалобу на ФСБ и «енотов»: они заявили, что в ходе обысков множество айфонов не были внесены в протоколы и в итоге оказались украдены. Как пишет «Коммерсант», дело, которое вели сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, вызвало много вопросов как в центральном аппарате СКР, так и в самой спецслужбе, так что Контрольное управление ФСБ даже решило проверить коллег из УСБ. Адвокат Мрищука заявил, что уголовное преследование Александра Мрищука было инициировано теми, кто хотел отомстить ему за проведенное расследование.

Что случилось с боевыми «енотами»

Ряд членов ЧВК ЕНОТ получили уголовные сроки по различным делам. «Коммерсант» пишет, что в 2021 году суд в Туапсе приговорил «идеолога и казначея» «енотов» Владимира Морозова к 10,5 года колонии. В марте 2022 года Кунцевский райсуд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима Романа Теленкевича.

Дело против «научного руководителя» ЧВК ЕНОТ также связано с Туапсе. По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил ОПГ «действовавшее под видом военно-патриотической организации „Единые народные общинные товарищества“ и организовал нападение на дом Петра Супонева и угрожал директору АО „Мираксбиофарма“ Вадиму Друху». Защита настаивает, на полном оправдании фигуранта в связи с отсутствием события преступления: Молокоедов лишь «активно вмешался» в конфликт из-за земельного участка.

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