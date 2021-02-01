Задержанному министру строительства Башкирии предъявлено обвинение

Задержанному правоохранительными органами министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву предъявлено обвинение в превышении полномочий. Преполагается, что его действия привели к ущербу бюджету в размере 95 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный СК.
Кучербаев был задержан ранее, в минстрое республики прошли обыски. Вопрос следственных мероприятий касается возведения очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда нынешний министр занимал должность начальника управления капстроительства.
Как
В результате очистные сооружения до сегодняшнего дня фактически не пригодны для использования.
Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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