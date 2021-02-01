Задержанному министру строительства Башкирии предъявлено обвинение

https://static.news.ru/photo/bcbb4e0a-b696-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Фото: surb.sledcom.ru

Задержанному правоохранительными органами министру строительства Башкирии Рамзилю Кучербаеву предъявлено обвинение в превышении полномочий. Преполагается, что его действия привели к ущербу бюджету в размере 95 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный СК.

Кучербаев был задержан ранее, в минстрое республики прошли обыски. Вопрос следственных мероприятий касается возведения очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Тогда нынешний министр занимал должность начальника управления капстроительства.

Как предполагает следствие, в 2017 году Кучербаев подписал акт завершённого строительства объекта в рамках госконтрактов с подрядчиком на общую сумму порядка 95 миллионов рублей. При этом начальник управления кастроительства знал, что на объекте не проводились пусконаладочные работы и объект не был подготовлен к эксплуатации.

В результате очистные сооружения до сегодняшнего дня фактически не пригодны для использования.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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