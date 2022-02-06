В Знаменске завели дело на чиновников из-за нападений собак на людей

Уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска. Следствие установило, что из-за их бездействия в регионе произошло более 120 нападений бездомных собак на людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей безнадзорных собак, — сказали в ведомстве.

В связи с участившимися случаями нападений бездомных собак на людей аналогичные производства были запущены в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях. Должностных лиц, если будет установлен факт халатного отношения к обязанностям по надзору за бродячими животными, также привлекут к ответственности.

Ранее стая бродячих собак напала на пожилую женщину в Рязанской области. Пострадавшей 70 лет, её доставили с травмами в местный травмпункт. Инцидент произошёл в Искре.

До этого власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Осипова вступило в силу 5 февраля.