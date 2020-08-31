В СПЧ попросили взять дело о нападении на Жукова под особый контроль

https://static.news.ru/photo/663f31b0-eba5-11ea-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссия Совета при президенте РФ по правам человека обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование дела о нападении на оппозиционного журналиста Егора Жукова под особый контроль.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ просит министра внутренних дел России взять под особый контроль уголовное дело, возбуждённое по факту нападения на журналиста Егора Жукова. Есть основания полагать, что оно совершено именно из-за журналистской деятельности Егора, — приводит ТАСС выдержку из обращения комиссии.

В сообщении отмечается, что сложилась неприятная тенденция, согласно которой расследования нападений на журналистов ведутся слишком медленно и безрезультатно, что недопустимо в правовом государстве.

Видим угрозу свободе слова в подобном отношении правоохранительных органов, — отмечается в сообщении комитета СПЧ.

30 августа неизвестные напали на активиста Егора Жукова. Молодого человека избили у его дома в Москве. Жукова доставили в 67-ю городскую больницу, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кремле надеются на то, что виновные в нападении на блогера будут найдены и понесут наказание.