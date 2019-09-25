Суд Оренбурга поместил в СИЗО настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского, воспитывающего около 70 приёмных детей.
Правоохранительные органы задержали священника 23 сентября. О том, какое именно обвинение ему предъявлено, полицейские не сказали. Как пишет
Обвинение клирику предъявили 25 сентября в зале Ленинского районного суда. Всё это время у здания пикетировали защитники Стремского, считающие, что детей подкупили, заставив обманом оклеветать настоятеля.
В местной епархии заявили, что озвучат свою позицию после того, как узнают подробности от следственных органов.
Ранее News.ru писал, что глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов провёл встречу с воспитанниками детского дома «Павлин». В процессе беседы священнослужитель рассказал, как однажды отучил одного из своих воспитанников от употребления в речи нецензурной брани.