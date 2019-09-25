https://static.news.ru/photo/0e76b654-dfb4-11e9-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Николай Стремский Фото: orenburg.media

Суд Оренбурга поместил в СИЗО настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского, воспитывающего около 70 приёмных детей.

Правоохранительные органы задержали священника 23 сентября. О том, какое именно обвинение ему предъявлено, полицейские не сказали. Как пишет orenday.ru , в материалах дела имеются данные о противоправных действиях отца Николая по отношению к семи несовершеннолетним — его подозревают в изнасиловании, совершении других развратных действий, а также неисполнении родительских обязанностей.

Обвинение клирику предъявили 25 сентября в зале Ленинского районного суда. Всё это время у здания пикетировали защитники Стремского, считающие, что детей подкупили, заставив обманом оклеветать настоятеля.

В местной епархии заявили, что озвучат свою позицию после того, как узнают подробности от следственных органов.

Ранее News.ru писал, что глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов провёл встречу с воспитанниками детского дома «Павлин». В процессе беседы священнослужитель рассказал, как однажды отучил одного из своих воспитанников от употребления в речи нецензурной брани.