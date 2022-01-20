Замминистра транспорта обвинили в мошенничестве и заключили в ИВС

Заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД РФ. Ранее он был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд должен будет рассмотреть ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — сообщается на сайте МВД.

Теперь Хорошёвский районный суд Москвы должен будет рассмотреть ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В МВД уточнили, что накануне, 19 января Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела.

По предварительной информации, дело касается хищения денежных средств ООО «СпецТрансСтрой», которое Токарев возглавлял с 2016 по 2018 год.

Известно, что министр транспорта Виталий Савельев в курсе ситуации и хода проверки в отношении замглавы Токарева. Ведомство в полном объёме оказывает содействие проверяющим органам после задержания замминистра.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу.