В московской наркоклинике пациентов лечили газом: сколько человек умерло В Москве закрыли наркологическую клинику, где за год умерли пять пациентов

Фото: klinika-garmoniya.ru

«Гармония Медикал»

В течение года пять пациентов умерли в московской наркологической клинике «Гармония Медикал». Что заявили в Росздравнадзоре, что известно о клинике?

Что говорят в Росздравнадзоре

Росздравнадзор сообщил, что закрывает московскую клинику «Гармония Медикал», которая принадлежит группе компаний «Спасение» и где за последний год скончались пять человек.

«В отношении учредителей и работников расследуется уголовное дело по незаконному использованию инертного газа ксенон. <...> В клинике было выявлено и изъято большое количество запрещенных в РФ лекарственных препаратов неизвестного производителя, которые активно применялись в лечении пациентов. На момент проверки в медучреждении находились пациенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и только один врач, который так и не смог предоставить каких-либо пояснений по состоянию больных, курсу их лечения и назначениям лекарственных препаратов», — рассказали в ведомстве.

Из опечатанной клиники пришлось эвакуировать 36 пациентов, из которых шестеро были «в критическом состоянии».

Что известно о клинике «Гармония Медикал»

Клиника действовала в Москве на улице Цурюпы в двухэтажном оранжевом особняке с решетками на окнах. По данным справочника бизнеса Rusprofile, организация была зарегистрирована в ноябре 2022 года с гендиректором Олегом Андрюшиным. На своем сайте «Гармония Медикал» демонстрирует лицензию, выданную в апреле 2023 года Депздравом Москвы.

На клинику записано большое количество видов деятельности, в том числе «деятельность массажных салонов», «стоматологическая практика», «физкультурно-оздоровительная» и «прочая медицинская деятельность».

Фото: klinika-garmoniya.ru «Гармония Медикал»

Как действует ксенон на человека

Ксенон (Xe) — это тяжелый инертный газ, который редко встречается в природе. Он не имеет цвета, вкуса или запаха и весит в пять раз тяжелее воздуха. Ксенон не токсичен, однако в больших концентрациях способен вызывать удушье.

В наркологии ксенон применяется для терапии героиновой зависимости. Используются ингаляции, во время которых человек дышит смесью ксенона и кислорода.

«Больным с опийным абстинентным синдромом тяжелой степени проводили 12–20 сеансов терапии ксеноном средней продолжительностью 90 мин 3–4 раза в первые двое суток, 1–2 раза на третьи-четвертые сутки и по сеансу в последующие трое суток. У больных с опийным АС средней степени выраженности через 30–60 сек после начала ингаляции происходила нормализация ЧСС, стабилизировалось АД. <...> Действие ксенона у всех больных опийной зависимостью наиболее демонстративно проявлялось в купировании таких признаков АС, как мышечные боли, гипергидроз, тремор, озноб», — сообщают в статье от 2010 года заслуженные врачи РФ Борис Цыганков и Сергей Шамов.

Наркологические клиники в Москве предлагают ксенонотерапию для купирования алкоголизма и тяжелого похмелья. Десятки клиник в столице предлагают услуги от «разовой ингаляции» за 1500 руб. до абонементов на ингаляции за 36–40 тыс. руб. Ксенонотерапию называют «российской технологией, не имеющей аналогов за границей», которая «буквально за три минуты спасает пациента от жуткой мигрени, панических атак и бессонницы, а еще лечит от алко- и наркозависимости»

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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