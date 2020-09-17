В ЦСП опровергли информацию о задержании Кравцова

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Адвокат Максима Марцинкевича Владимир Краснов сообщил, что считает предсмертную записку своего подзащитного вполне правдоподобной и не видит оснований не верить ей.

Посмотрел текст записки, у меня не сложилось впечатления, что это было связано с каким-то переводом в другое учреждение. Совершенно чётко пишет с присущей ему даже в этой ситуации иронией и...