В ЦСП опровергли информацию о задержании Кравцова

В приёмной Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опровергли информацию о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, занимающего пост директора ЦСП.
Это ложная информация, мы работаем в штатном режиме. Сейчас идёт совещание, — сказали агентству РИА Новости в ЦСП.
Ранее NEWS.ru писал, что СМИ со ссылкой на источник в Минспорта сообщили о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова. Отмечалось, что Кравцов стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере. Поводом для его возбуждения послужили несколько проверок, в проведении которых принимала участие Счётная палата РФ.