С работой не связано: свердловским врачам отказали в «ковидных» выплатах

В России появились первые иски, в которых медработники требуют признать себя пострадавшими от COVID-19 при работе с больными. Больница, в которой работают истцы, отказывается признавать, что заражение произошло при контакте с пациентами — а это обязательное условие. Медработники говорят, что хотят справедливости, а также выплаты положенной компенсации. Подробности — в материале NEWS.ru.

Эндокринолог Светлана Запорожец работает в Краснотурьинской городской больнице, что в Свердловской области, уже 38 лет. Она ведёт амбулаторный приём в поликлинике, а также работает в терапевтическом отделении больницы и там же дежурит. В конце июня, рассказывает Светлана, выяснилось, что заболела коронавирусом медсестра из отделения: у неё взяли анализы, они оказались положительными.

Краснотурьинская городская больница gauzsokras/facebook.com

Её вывели и стали обследовать всех — сотрудников и больных, не сразу, в течение какого-то времени. Взяли анализы у меня и у ординатора Ольги Матвеевой. У нас мазки оказались отрицательными. Мы продолжали работать, — говорит она.

Тем временем больные с самыми разными заболеваниями продолжили поступать в отделение. Запорожец рассказывает, что во время одного из дежурств она работала с пациенткой, больной бронхиальной астмой — анализы на коронавирус на момент поступления были отрицательными. Однако спустя какое-то время у женщины началась одышка и поднялась температура — тогда у неё снова взяли анализы. Спустя сутки, на следующем дежурстве, Светлана узнала, что больную отправили в «ковидный» диспансер в соседний город Карпинск. Тогда же выяснилось, что у многих больных из отделения (10-12 человек) положительный тест на COVID-19. Отделение закрыли, однако врачей никто не отпустил — им нужно было закончить работу с пациентами.

Отделение закрывается. Но мы должны вывести этих больных, то есть написать, осмотреть, сделать КТ кому-то, выписать. Нам предоставляют средства защиты, но там не было противочумного костюма: были халат, респиратор, маски, на следующий день дали защитные очки. Я ходила больных осматривала, выписки делала. Тех больных, которые остались с плохими анализами, мы спустили на КТ. У кого по КТ пневмония, мы оставляем этих больных для госпитализации в соседнюю больницу. Те, у которых пневмонии нет, мы отправляем домой, — описывает Запорожец свои действия перед закрытием отделения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Через несколько дней у самого врача появились симптомы коронавируса: одышка и повышенная температура. Ещё спустя три дня КТ обнаружит у Запорожец двустороннюю пневмонию и 40% поражения легких. У ординатора Ольги Матвеевой тоже коронавирус, но протекает легче — как респираторная инфекция верхних дыхательных путей. Светлана пробыла на больничном в совокупности примерно месяц — сначала в больнице, потом дома.

После выхода с больничного Запорожец заявили в администрации больницы, что её случай — не страховой, так как она заразилась от медсестры, а не от пациента. Врач с таким выводом не согласилась: по её словам, установить, от кого конкретно произошло заражение, почти невозможно. Поняв, что положенных денег ей платить не собираются, Светлана написала жалобы в прокуратуру и в Роспотребнадзор.

В больнице считают, что я поступила не очень корректно, что подала жалобу. Очень большая обида есть, что проработала 38 лет и всегда шла навстречу, — сетует она.

Выплаты медработникам, заболевшим при работе с коронавирусными больными, регулируют 415 Постановление правительства и 313 Указ президента. Согласно первому, претендовать на дополнительные «ковидные» выплаты могут все медработники, контактирующие с коронавирусными больными. Согласно второму, для медработников предусмотрены единовременные страховые выплаты по страховому случаю. Страховыми признаются случаи, когда работник контактировал непосредственно с больным коронавирусом и заболел сам, а также если у него развились стойкие и временные осложнения с потерей трудоспособности.

После повторной жалобы — уже в Генпрокуратуру и в Администрацию президента — Светлана получила выплату, гарантированную 415-м Постановлением. Компенсация составила около 13 тысяч рублей. Эту же выплату получили все медработники из отделения. Однако признавать случай женщины страховым, по которому ей положено 68 тысяч рублей, никто не торопится. Тогда она и её коллега Ольга Матвеева (тоже получившая только выплату по 415-му Постановлению) решили подать иски в суд, с которыми им помогает юрист «Альянса врачей» Алексей Тимофеев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он объяснил, что после жалоб Запорожец и Матвеевой в больнице создали специальную комиссию, которая должна была установить, действительно ли врачи заразились при исполнении трудовых обязанностей, а не в бытовых условиях.

По результатам расследования комиссия не установила оснований для единовременной выплаты по страховому случаю. Они решили, что в обоих случаях, заболевание не было связано с профессиональной деятельностью, а также не возникло сопутствующих заболеваний. Это произошло потому, что в выписке неверно указали коды по классификации болезней. Алексей Трофимов юрист юрист

Тимофеев добавляет, что в исках они просят признать протокол заседания комиссии недействительным, а случаи заявительниц — страховыми, исполнение возложить на Фонд социального страхования (ФСС).

Согласно картотеке Ленинского суда Екатеринбурга, куда были поданы иски, заявления зарегистрированы 29 октября. Решения о том, когда они будут рассмотрены и будут ли рассмотрены вообще, пока нет.

Лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области Наталья Эйсмонт рассказала NEWS.ru, что в последнее время к ним поступает много жалоб на невыплаты со всей России. По её словам, медработники не получили выплат по 415 Постановлению, но большинство боятся жаловаться и подавать в суд. А пока есть только два иска, от Запорожец и Матвеевой.

Также, говорит Эйсмонт, 30 октября вышло новое постановление правительства, в соответствии с которым все обязательства по выплатам ложатся на ФСС.

Теперь все «ковидные» деньги будет выплачивать ФСС (и за контакт с «ковидными», и страховые случаи). И может в этом случае руководители медучреждений ослабеют в плане противостояния «ковидным» выплатам. Наталья Эйсмонт лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области лидер профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области

Юрист Алексей Трофимов сказал, что при подготовке исков изучал похожую судебную практику по региону и ничего не нашёл — судя по всему, в Свердловской области врачи из Краснотурьинской городской больницы действительно первые, кто требует единовременной выплаты через суд. Однако в России известен как минимум ещё один такой случай: 26 октября Калининский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Марии Александровой. Мария — бывшая санитарка Института им. Вредена, она утверждает, что заразилась коронавирусом на работе. Но администрация медучреждения, как и в случае с уральскими врачами, отказывается признавать её пострадавшей. Пока иск Александровой оставлен без движения: она должна устранить некоторые нарушения, на это ей даётся месяц.



В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.