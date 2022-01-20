Ущерб по делу замминистра Токарева превысил 500 млн рублей

Более 500 млн рублей составляет ущерб по выявленному эпизоду, который вменяют заместителю министра транспорта Владимиру Токареву в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Освоение денег происходило в 2016 — 2018 годах, когда нынений чиновник работал в коммерции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Ущерб — 500 миллионов, даже больше, — рассказал собеседник агентства.

По информации правоохранителей, хищением денег Токарев занимался с 2016 по 2018 годы, когда работал первым заместителем директора ООО «СпецТрансСтрой». Он привлёк для участия в хищениях несколько человек из руководства этой компании, а также из ряда связанных юрлиц.

19 января Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела.