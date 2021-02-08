Убийство экс-главы дагестанского села напомнило о старых трениях с Чечнёй

В ночь с 6 на 7 февраля в кабинете начальника уголовного розыска отдела полиции Советского района Махачкалы служащие в Росгвардии братья-близнецы Сулейман и Салман Курбановы застрелили спортсмена и единоросса Абакара Капланова. Силовики произвели в бойца ММА и экс-главу села Новокули Новолакского района Дагестана несколько десятков выстрелов, от которых тот скончался. Предполагаемые виновные случившегося задержаны, СК завёл уголовное дело. По версии МВД, у погибшего был длительный конфликт с его предполагаемыми убийцами из-за земельного участка. Один из родственников Капланова утверждает, что незадолго до смерти его «загнали» в отдел, но в местной администрации говорят, что погибший отправился туда добровольно якобы из-за того, что на него написали заявление Курбановы. Их отец полагает, что погибший преследовал и угрожал его детям, а также якобы отдал бывшие колхозные активы депутату Госдумы Бувайсару Сайтиеву, хотя тот считает эту информацию клеветой. Между тем убийство политика и спортсмена спровоцировало массовый митинг жителей Новолакского района, прибывших в столицу республики. NEWS.ru узнал подробнее о предполагаемых убийцах и их жертве, а также о том, как совершённое в стенах силового ведомства преступление может нанести удар по хрупкой «стабильности» многонациональной окраины России, а именно — по отношениям чеченцев и лакцев.
Отголоски старой драки?
Согласно данным СК, который
Братья Курбановы, по разным неподтверждённым данным, выстрелили в своего односельчанина Абакара Капланова от 21 до 38 раз из двух пистолетов Ярыгина. По информации газеты «АиФ-Дагестан», момент убийства
Причиной конфликта мог быть давний конфликт между бывшим главой села Новокули и семьёй Курбановых, купивших в селе земельный участок, но не получивших разрешение на строительство. Земляки рассказывали, что «между [Курбановыми и Каплановым] были и драки, и побои, и стрельба, и покушение, и преследование».
Instagram-блог dag_estancy, сообщает, что более 10 лет назад конфликт Капланова с Курбановыми произошёл из-за поста главы села: единоросс якобы избил братьев-близнецов, которые впоследствии были госпитализированы «со сломанными рёбрами и проломленными головами». В больнице они
По одной из версий, Капланов подозревался в незаконных сделках с землёй. Он якобы неоднократно угрожал Курбановым, в связи с чем они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления. Трагедия, как
Дагестанская газета «Черновик»
В интервью NEWS.ru сотрудник администрации села Новокули Марат Курабанов назвал Абакара Капланова «очень хорошим человеком, неравнодушным». Он добавил, что о случившемся в стенах ОМВД вечером 6 февраля «только сами полицейские знают». По его предположению, бывшего главу села «следователь пригласил по какому-то вопросу в отдел полиции, и он поэтому там оказался, он сам туда пошёл, его никто туда не доставлял». Между тем троюродный брат Капланова Рамазан Султанов в интервью телеканалу РЕН ТВ
Двоюродная сестра погибшего
По-зверски убили, как преступника, а он не был преступником. Никогда бы не подумали, что такое может быть, — сказала она.
В правозащитном проекте Gulagu.net со ссылкой на местных депутатов по данному поводу
После случившегося в Махачкале
Помимо чиновничьей карьеры Абакар Капланов имел за плечами спортивные достижения. В 2010 году он дебютировал как боец смешанных боевых искусств (ММА) в весовой категории 93+, за год до этого выиграл чемпионат России по рукопашному бою, а в финале первенства страны по боевому самбо проиграл своему тренеру Алексею Олейнику.
Также Капланов имел отношение к Обществу всадников Дагестана, которое
Ферма за «просто так»
Между тем в нескольких анонимных Telegram-каналах 8 февраля появилась запись отца росгвардейцев, по мнению которого погибший якобы обещал проблемы Сулейману и Салману, а также всем, кто с ними дружит. Мужчина признался, что сам был готов совершить то же самое, что сделали его дети своему обидчику. Также он утверждает, что Капланов «просто так» отдал часть колхозных угодий и местную ферму Бувайсару Сайтиеву. Полным тёзкой последнего является депутат Госдумы от Дагестана, который в интервью NEWS.ru заявил, что не имел никаких дел с Абакаром Каплановым, добавив, что будет требовать опровержения озвученной информации, а в случае отказа обращаться в суд.
Я познакомился с Абакаром в 2015 году на каком-то мероприятии. За свою жизнь я случайно встречался с ним два-три раза, здоровались, пять минут общались. Я с ним никогда никаких дел не имел. Он был главой села одного из больших сёл восстанавливаемого Новолакского района. В сферу моей деятельности как депутата входит весь Дагестан, в том числе и Новолакский район, поэтому я был с ним знаком. Он производил впечатление адекватного, спокойного и образованного человека.
По словам парламентария, его возмутило то, что человек на аудиозаписи, который представлен как отец братьев Курбановых, «считает возможным оправдывать своих детей», а также упоминает его имя и фамилию применительно к тому, что Сайтиев «якобы купил у покойного Капланова колхозные земли». Это, как отмечает депутат Госдумы, не соответствует действительности, поскольку он «ни юридически, ни физически» не владеет собственностью в Новолакском районе.
Эхо депортаций
Село Новокули относится к так называемому Новострою — территориям, которые были выделены для возведения новых поселений для подвергшихся депортации лакцев в соответствии с законом «О реабилитации репрессированных народов». Как писал «Кавказский узел», принятая почти три десятилетия назад программа возвращения земель до сих пор не выполнена. В мае 2019 года сотни человек
Часть лакцев подвергались переселению летом 1944 года, когда их переместили в бывший Ауховский район Дагестана (вскоре разделённый между Новолакским и другими районами республики) — на прежнее место компактного проживания чеченцев, депортированных в феврале того же года в Казахстан и Киргизию. В свою очередь, дагестанский народ принудительно выдворили из 43 населённых пунктов горной местности. После возвращения чеченцев на родину лакцы остались на новом месте, что приводило к межнациональным трениям в 1964 году, известным историкам как беспорядки в Хасавюрте.
С конца 1980-х годов чеченцами-ауховцами (аккинцами) неоднократно поднимался вопрос о восстановлении Ауховского района в прежних границах и переселении лакцев и аварцев с его территории. В 1991 году народные депутаты Дагестанской ССР даже приняли соответствующее решение, но данная тема
Как предполагает депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, конфликт между Абакаром Каплановым и семьёй Курбановых — не первая история, которая заканчивалась убийствами либо загадочными самоубийствами. Такие инциденты, по мнению политика, являются следствием затянувшейся программы восстановления Ауховского района.
Сайтиев напоминает, что программа дагестанского правительства «Переселение лакского населения на новое место жительства и восстановление Ауховского района» продолжается с 1993 года. На неё из федеральных средств выделено порядка 15 млрд рублей. В рамках этой программы жители Ауховского района лакской национальности получили в собственность порядка четырёх тысяч домов, построенных федеральным центром в расчёте на то, что они вернут дома репрессированным чеченцам-аккинцам, напоминает депутат. По его словам, юридическим основанием для этого кроме закона «О реабилитации репрессированных народов» являются «многочисленные законодательные акты правительства Дагестана, которые не исполняются».
На основании возникающих отсюда противоречий происходят и конфликты. И я уверен, что это не последний конфликт, — предполагает Сайтиев.
Абакар Капланов не первый дагестанский политик и госслужащий, погибший от рук силовиков. Как писал NEWS.ru, 15 октября 2014 года был застрелен муниципальный депутат Табасаранского района республики 34-летний Рамис Мирзаханов. В тот день ему рано утром позвонил живший по соседству в селе Акка старший брат Руслан, которому показалось, что кто-то, вероятно поджигатели (до этого неизвестные сожгли его машину), прячется возле его дома.
По словам родственников парламентария, вскоре после того, как он выбежал из дома, на улице послышались сначала одиночные выстрелы, а затем автоматная очередь. Из окна жена и мать Рамиса Мирзаханова увидели людей в камуфляже, один из них крикнул: «Закрой окно, а то расстреляю!» Позднее Руслан Мирзаханов на машине подъехал к дому брата и увидел его окровавленное тело на дороге в окружении пяти вооружённых людей в камуфляже и масках. Силовики якобы обсуждали, что убили не того, кого собирались.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.