Убийство экс-главы дагестанского села напомнило о старых трениях с Чечнёй

В ночь с 6 на 7 февраля в кабинете начальника уголовного розыска отдела полиции Советского района Махачкалы служащие в Росгвардии братья-близнецы Сулейман и Салман Курбановы застрелили спортсмена и единоросса Абакара Капланова. Силовики произвели в бойца ММА и экс-главу села Новокули Новолакского района Дагестана несколько десятков выстрелов, от которых тот скончался. Предполагаемые виновные случившегося задержаны, СК завёл уголовное дело. По версии МВД, у погибшего был длительный конфликт с его предполагаемыми убийцами из-за земельного участка. Один из родственников Капланова утверждает, что незадолго до смерти его «загнали» в отдел, но в местной администрации говорят, что погибший отправился туда добровольно якобы из-за того, что на него написали заявление Курбановы. Их отец полагает, что погибший преследовал и угрожал его детям, а также якобы отдал бывшие колхозные активы депутату Госдумы Бувайсару Сайтиеву, хотя тот считает эту информацию клеветой. Между тем убийство политика и спортсмена спровоцировало массовый митинг жителей Новолакского района, прибывших в столицу республики. NEWS.ru узнал подробнее о предполагаемых убийцах и их жертве, а также о том, как совершённое в стенах силового ведомства преступление может нанести удар по хрупкой «стабильности» многонациональной окраины России, а именно — по отношениям чеченцев и лакцев.

Отголоски старой драки?

Согласно данным СК, который завёл уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), около 20:00 6 февраля 2021 года «в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала из-за ранее возникших неприязненных отношений» двое сотрудников республиканского управления Росгвардии «произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя», который умер на месте. Подозреваемые задержаны. На месте трагедии побывали главы МВД Дагестана Абдурашид Магомедов и республиканского управления Росгвардии Магомед Баачилов. Расследование преступления взял на контроль только врио руководителя Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов, который в 2016–2019 годах занимал пост замруководителя Росгвардии.

Братья Курбановы, по разным неподтверждённым данным, выстрелили в своего односельчанина Абакара Капланова от 21 до 38 раз из двух пистолетов Ярыгина. По информации газеты «АиФ-Дагестан», момент убийства попал на камеры видеонаблюдения.

Причиной конфликта мог быть давний конфликт между бывшим главой села Новокули и семьёй Курбановых, купивших в селе земельный участок, но не получивших разрешение на строительство. Земляки рассказывали, что «между [Курбановыми и Каплановым] были и драки, и побои, и стрельба, и покушение, и преследование».

Instagram-блог dag_estancy, сообщает, что более 10 лет назад конфликт Капланова с Курбановыми произошёл из-за поста главы села: единоросс якобы избил братьев-близнецов, которые впоследствии были госпитализированы «со сломанными рёбрами и проломленными головами». В больнице они пролежали более полугода.

По одной из версий, Капланов подозревался в незаконных сделках с землёй. Он якобы неоднократно угрожал Курбановым, в связи с чем они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления. Трагедия, как утверждает анонимный источник ТАСС, случилась «при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска».

Дагестанская газета «Черновик» пишет , что инцидент начался ещё за пределами районного отдела полиции, а именно на улице Ярагского в Махачкале, где Капланов встретился с Курбановыми. Там между ними случилась словесная перепалка, после чего сотрудники Росгвардии, пользуясь служебным положением, задержали Капланова и доставили в Советский РОВД. По другим сведениям, старый конфликт вспыхнул с новой силой незадолго до этого, во время встречи омоновцев с бывшим главой села Новокули в одной из мечетей.

В интервью NEWS.ru сотрудник администрации села Новокули Марат Курабанов назвал Абакара Капланова «очень хорошим человеком, неравнодушным». Он добавил, что о случившемся в стенах ОМВД вечером 6 февраля «только сами полицейские знают». По его предположению, бывшего главу села «следователь пригласил по какому-то вопросу в отдел полиции, и он поэтому там оказался, он сам туда пошёл, его никто туда не доставлял». Между тем троюродный брат Капланова Рамазан Султанов в интервью телеканалу РЕН ТВ сообщил , что бывшего главу села якобы «загнали» в отдел полиции «насчёт какой-то земли».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двоюродная сестра погибшего уверяет , что её родственник был «очень добрым и порядочным». Он воспитывал четырёх дочерей и одного сына.

По-зверски убили, как преступника, а он не был преступником. Никогда бы не подумали, что такое может быть, — сказала она.

В правозащитном проекте Gulagu.net со ссылкой на местных депутатов по данному поводу заявили , что «Капланов был достойным главой и примером для молодёжи». Активисты призвали власти «возбудить уголовные дела по факту незаконного задержания и необоснованного лишения свободы», а также «очевидного превышения должностных полномочий с применением насилия и злоупотребления своими полномочиями в отношении Курбановых и их пособников из числа руководителей ОМВД».

После случившегося в Махачкале произошёл стихийный митинг якобы со стрельбой. По данным «Черновика», у стен отдела полиции, где был убит Капланов, собралось более 400 человек, в полиции заявили о 300 протестующих жителях села Новокули (оно расположено примерно в 100 километрах западнее Махачкалы). Участники акции потребовали выдать им убийц, а затем направились в морг, куда было доставлено тело покойного. В МВД заявили о мобилизации сил в связи с массовыми выступлениями. На похороны на сельском кладбище собрались до двух тысяч человек. Один из участников ритуального мероприятия в интервью «Кавказскому узлу» заявил, что в селе Новокули «Капланов пользовался авторитетом у сельчан и, будучи главой села, пытался решать местные проблемы». По его словам, у Каплановых и Курбановых в селе много родственников, но дальнейшее напряжение в связи с конфликтом, по его мнению, «едва ли возможно». Между тем, по данным «Черновика», дом Курбановых в селе Новокули оказался полностью оцеплен сотрудниками полиции во избежание эскалации конфликта.

Помимо чиновничьей карьеры Абакар Капланов имел за плечами спортивные достижения. В 2010 году он дебютировал как боец смешанных боевых искусств (ММА) в весовой категории 93+, за год до этого выиграл чемпионат России по рукопашному бою, а в финале первенства страны по боевому самбо проиграл своему тренеру Алексею Олейнику.

Также Капланов имел отношение к Обществу всадников Дагестана, которое выпустило видеоролик по случаю его гибели, назвав его «хорошим отзывчивым человеком».

Ферма за «просто так»

Между тем в нескольких анонимных Telegram-каналах 8 февраля появилась запись отца росгвардейцев, по мнению которого погибший якобы обещал проблемы Сулейману и Салману, а также всем, кто с ними дружит. Мужчина признался, что сам был готов совершить то же самое, что сделали его дети своему обидчику. Также он утверждает, что Капланов «просто так» отдал часть колхозных угодий и местную ферму Бувайсару Сайтиеву. Полным тёзкой последнего является депутат Госдумы от Дагестана, который в интервью NEWS.ru заявил, что не имел никаких дел с Абакаром Каплановым, добавив, что будет требовать опровержения озвученной информации, а в случае отказа обращаться в суд.

Я познакомился с Абакаром в 2015 году на каком-то мероприятии. За свою жизнь я случайно встречался с ним два-три раза, здоровались, пять минут общались. Я с ним никогда никаких дел не имел. Он был главой села одного из больших сёл восстанавливаемого Новолакского района. В сферу моей деятельности как депутата входит весь Дагестан, в том числе и Новолакский район, поэтому я был с ним знаком. Он производил впечатление адекватного, спокойного и образованного человека. Бувайсар Сайтиев депутат Госдумы депутат Госдумы

По словам парламентария, его возмутило то, что человек на аудиозаписи, который представлен как отец братьев Курбановых, «считает возможным оправдывать своих детей», а также упоминает его имя и фамилию применительно к тому, что Сайтиев «якобы купил у покойного Капланова колхозные земли». Это, как отмечает депутат Госдумы, не соответствует действительности, поскольку он «ни юридически, ни физически» не владеет собственностью в Новолакском районе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эхо депортаций

Село Новокули относится к так называемому Новострою — территориям, которые были выделены для возведения новых поселений для подвергшихся депортации лакцев в соответствии с законом «О реабилитации репрессированных народов». Как писал «Кавказский узел», принятая почти три десятилетия назад программа возвращения земель до сих пор не выполнена. В мае 2019 года сотни человек вышли на акцию протеста в окрестностях села Новокули. Они заявили, что семьи переселенцев не могут получить участки, потребовав от властей учесть их интересы при передаче земли в собственность. Местные чиновники проигнорировали сход.

Часть лакцев подвергались переселению летом 1944 года, когда их переместили в бывший Ауховский район Дагестана (вскоре разделённый между Новолакским и другими районами республики) — на прежнее место компактного проживания чеченцев, депортированных в феврале того же года в Казахстан и Киргизию. В свою очередь, дагестанский народ принудительно выдворили из 43 населённых пунктов горной местности. После возвращения чеченцев на родину лакцы остались на новом месте, что приводило к межнациональным трениям в 1964 году, известным историкам как беспорядки в Хасавюрте.

С конца 1980-х годов чеченцами-ауховцами (аккинцами) неоднократно поднимался вопрос о восстановлении Ауховского района в прежних границах и переселении лакцев и аварцев с его территории. В 1991 году народные депутаты Дагестанской ССР даже приняли соответствующее решение, но данная тема остаётся в Дагестане камнем преткновения.

Как предполагает депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, конфликт между Абакаром Каплановым и семьёй Курбановых — не первая история, которая заканчивалась убийствами либо загадочными самоубийствами. Такие инциденты, по мнению политика, являются следствием затянувшейся программы восстановления Ауховского района.

Сайтиев напоминает, что программа дагестанского правительства «Переселение лакского населения на новое место жительства и восстановление Ауховского района» продолжается с 1993 года. На неё из федеральных средств выделено порядка 15 млрд рублей. В рамках этой программы жители Ауховского района лакской национальности получили в собственность порядка четырёх тысяч домов, построенных федеральным центром в расчёте на то, что они вернут дома репрессированным чеченцам-аккинцам, напоминает депутат. По его словам, юридическим основанием для этого кроме закона «О реабилитации репрессированных народов» являются «многочисленные законодательные акты правительства Дагестана, которые не исполняются».

На основании возникающих отсюда противоречий происходят и конфликты. И я уверен, что это не последний конфликт, — предполагает Сайтиев.

Абакар Капланов не первый дагестанский политик и госслужащий, погибший от рук силовиков. Как писал NEWS.ru, 15 октября 2014 года был застрелен муниципальный депутат Табасаранского района республики 34-летний Рамис Мирзаханов. В тот день ему рано утром позвонил живший по соседству в селе Акка старший брат Руслан, которому показалось, что кто-то, вероятно поджигатели (до этого неизвестные сожгли его машину), прячется возле его дома.

По словам родственников парламентария, вскоре после того, как он выбежал из дома, на улице послышались сначала одиночные выстрелы, а затем автоматная очередь. Из окна жена и мать Рамиса Мирзаханова увидели людей в камуфляже, один из них крикнул: «Закрой окно, а то расстреляю!» Позднее Руслан Мирзаханов на машине подъехал к дому брата и увидел его окровавленное тело на дороге в окружении пяти вооружённых людей в камуфляже и масках. Силовики якобы обсуждали, что убили не того, кого собирались.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.