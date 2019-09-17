https://static.news.ru/photo/55de42b8-d95c-11e9-83b7-fa163e074e61_660.jpg Александр Постригань Фото: vk.com/vklinu

Имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на общую сумму в 9 млрд рублей обращено в доход государства. Клинский городской суд в полном объёме поддержал иск Генпрокуратуры в отношении его имущества, полученного незаконным путём. Судебное разбирательство длилось три месяца.

В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчуждённого имущества, — сообщили в Генпрокуратуре .

Из собственности Постриганя изъяли кинотеатр, лодочную станцию, торговый центр, детскую поликлинику, два детских сада, несколько котельных, общественную баню, рынок, производственные комплексы заводов с железнодорожными путями, базы отдыха, участки для строительства жилых домов и земли лесного фонда.

По данным прокурорской проверки, для перевода госимущества в личную собственность он привлекал своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. Они также стали собственниками высоколиквидных объектов недвижимости. Наряду с Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков. При подготовке иска была изучена информация налоговых и регистрационных органов Москвы, Астраханской, Московской, Тверской областей и Краснодарского края в отношении 80 физических и юридических лиц.

Как писал News.ru, Генпрокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о заведении новых уголовных дел на бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по нескольким статьям УК. В действиях Постриганя и его возможных подельников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог».