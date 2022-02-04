Трём подросткам грозит до 9 лет тюрьмы за идею взрыва здания ФСБ в игре

Трём школьникам из Красноярского края грозят реальные сроки заключения в связи с их шуткой по поводу «взрыва» здания данной спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. Гособвинитель считает шутку в созданном подростками чате подготовкой взрывов зданий полиции и спецслужбы, сообщает «Новая Газета».

Для школьников из Канска гособвинителем было выдвинуто предложение назначить сроки от 6,5 года воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы. 1-й Восточный окружной военный суд может также принять решение наложить на несовершеннолетних штраф в размере 50 тыс. рублей.

Сотрудники ФСБ летом 2020 года выдвинули обвинение против троих 14-летних школьников, им инкриминируют создание террористического сообщества. Поводом послужил чат с перепиской, где обсуждалась идея в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки были самыми юными фигурантами дел по данной статье.

В ходе следствия со школьников были сняты обвинения в создании террористического сообщества за отсутствием в их действиях состава преступления. При этом им вменяют совершение преступлений согласно статьи 205.3 «Прохождение обучения для проведения терактов», 223.1 и 222.1 «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств» УК РФ.

В августе 2021 года подростки были освобождены из СИЗО, им назначен запрет на совершение определённых действий. В частности, всем трём школьникам запрещено ночью покидать место жительства, общаться друг с другом, а также пользоваться Интернетом.

По мнению сотрудников спецслужбы, подростки решили последовать примеру участников террористического сообщества «Сеть» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и подрывников, которые устроили теракты у управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске.

Двое несовершеннолетних фигурантов вначале дали признательные показания, но позже от них отказались. Третий подросток, для которого обвинение запросило девять лет колонии, в ходе всего следствия настаивал на невиновности. В мае 2021 года расследование данного дела было завершено.

Ранее волна сообщений о «минированиях» прокатилась по России, она началась в Красноярске 13 января, в этот день было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи работников школ. 14 и 17 января эвакуация проводилась ещё в нескольких школах. Все сообщения не подтвердились.

В Красноярске сотрудники полиции задержали нескольких несовершеннолетних школьников, рассылавших в учебные заведения города электронные письма с угрозами минирования. Задержанные признались, что делали это ради шутки.