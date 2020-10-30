Террор одиночки: что известно о напавшем на полицию в Татарстане подростке

В Татарстане силовики застрелили 16-летнего подростка, бросившего «коктейль Молотова» на парковку рядом с отделом полиции. В МВД говорят, что молодой человек угрожал сотрудникам ведомства ножом. По некоторым данным, погибший был приверженцем радикального ислама и перед атакой записал видеоролик с обращением к единоверцам. По факту случившегося Следственный комитет (СК) завёл уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Подробности — в материале NEWS.ru.

Шесть пуль против ножа

По информации МВД Татарстана, 30 октября около полуночи участковый увидел на парковке возле здания отдела полиции по Кукморскому району возгорание на земле и осколки стекла. Во время тушения «через ограду была брошена ещё одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться». Когда силовики догнали нападавшего, тот «при задержании оказал активное сопротивление и нанёс одному из полицейских несколько ножевых ранений».

Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался, — говорится в сообщении МВД.

На место инцидента прибыл министр внутренних дел по Татарстану Артём Хохорин. Пострадавший полицейский госпитализирован с колото-резанами ранами, его жизни ничего не угрожает. СК завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Как сообщил NEWS.ru источник в полиции Татарстана, погибшим оказался подросток Виталий Антипов, который при нападении якобы выкрикивал «Аллах Акбар, я вас всех убью».

На неоднократные требования сдать находящийся в руках нож [Антипов] не выполнил законные требования сотрудника полиции, после чего в 00:50 у реки Нурминка под железнодорожным мостом нанёс ножевые ранения левого предплечья и правого бедра сотруднику полиции Аглиуллину. Затем сотрудник полиции Таразов произвёл шесть выстрелов из табельного оружия в Антипова, который скончался на месте, — сообщил источник.

Перед нападением 16-летний Виталий записал видеообращение, пообещав сжечь кафе, которое он назвал «мерзким шайтанским местом», поскольку там «слушают музыку» и «продают алкоголь».

Страница в соцсети «ВКонтакте», предположительно принадлежавшая убитому, недоступна. Из сохранённой в кэше «Яндекса» информации об аккаунте можно узнать, что его владелец последний раз был в сети 29 октября в 23:52 и называл себя «Абдурахманом Сергеевым». Его родным городом указан Ижевск, а местом жительства — село Амзя, входящее в городской округ Нефтекамск Республики Башкортостан. Он был подписан на сообщества «Дневник мусульманина», «Знакомства для мусульман» и «Чёрный рынок Амзя». По информации «Интерфакса», Антипов ранее состоял на учёте в полиции как склонный к экстремизму, однако в МВД Татарстана опровергли эту информацию.

Некоторые издания утверждают, что Антипов якобы работал в кафе «Баракат» в Кукморе, владельцем которого является Марат Замалиев. Последний, как пишет KazahFirst, был отчимом погибшего. Как удалось выяснить NEWS.ru, в 2017 году мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с разрешённым видом деятельности «Разведение овец и коз».

Виталий Антипов/facebook.com

В кукморском кафе «Седой граф» сообщили, что расположенное рядом с ним заведение «Баракат» позиционирует себя как мусульманское, а самого Замалиева охарактеризовали положительно.

Если к нам, допустим, мусульмане заходят и спрашивают, халяльная ли у нас кухня, то мы говорим, что нет, и советуем пройти к соседям. У нас в продаже есть спиртное, но проблем с ними (соседним кафе. — NEWS.ru) мы не имели, и скандалов у них никогда не было, — сказал один из сотрудников заведения.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), по результатам проведённого опроса среди имамов Кукморского мухтасибата (административной единицы ДУМ. — NEWS.ru), Виталий Антипов «не посещал ни одну из мечетей района, что возможно, было связано с пандемией», а его семья переехала в Кукморский район недавно.

Кукморский район является одним из ведущих мухтасибатов ДУМ РТ, в котором функционирует 76 мечетей и медресе. Во всех мусульманских организациях Кукмора деятельность организуется в рамках Ханафитского Мазхаба и Матуридитской Акыды (течения в суннитском исламе, считающиеся самыми распространёнными. — NEWS.ru). ДУМ РТ положительно характеризует мухтасибат, который активно реализует инициативы по сохранению и развитию татарских и истинных мусульманских традиций, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе управления.

По информации Telegram-канала Life Shot, мама Виталия Антипова Земфира Зарипова в апреле вышла замуж за Марата Замалиева в Ижевске, а в конце мая семья переехала в Татарстан. Их 16-летний сын окончил в Удмуртии девять классов и вместо продолжения учёбы устроился работать в кафе к отчиму, где делал пиццу. Со ссылкой на родственников в сообщении утверждается, что отношения пасынка и отчима были «нормальными», но не особенно близкими. Мальчик предпочитал проводить свободное время за компьютером в соцсетях.

В разговоре с корреспондентом NEWS.ru подруга Земфиры Зариповой сказала, что четыре года назад видела Виталия, который был «нормальным мальчиком, добрым, улыбчивым, общительным». С отцом Антипова, уроженцем Алтая, женщина давно развелась.

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Новый муж Зариповой, по некоторым данным, мог иметь отношение к исламистскому подполью, но полиции его супруга говорила, что не знала о прошлом Марата Замалиева. При этом, как утверждает Mash, женщина ранее трудилась в банке, но затем уволилась оттуда, «ушла в религию, покрыла голову и начала ходить в длинном платье». В этой же публикации говорится, что её сын незадолго до нападения на полицейский участок снял однокомнатную квартиру и был этому рад.

«В террористическом тренде»

По информации Telegram-канала «Опер слил», в 2001 году Марат Замалиев получил 14 лет колонии по ч. 2 ст. 281 УК (Диверсия) и ч. 2 ст. 223 УК (Незаконное изготовление оружия). На свободу он вышел в 2013 году. Авторы этого поста утверждают, что в конце 1990-х Замалиев был причастен к действовавшей в Татарстане диверсионно-террористической группе джихадистского толка, члены которой имели отношение к подрывам газопровода «Уренгой — Ужгород» и «Пермь — Казань — Горький».

Исследователь джихадизма в России Денис Колчин сообщил NEWS.ru, что Марат Замалиев состоял в группе, которая в 1999 году взорвала газопровод в Кировской области. По его словам, это было формирование Рамазана Ишкильдина — первая подпольная группа в Поволжье, но идентичен ли тот Замалиев предполагаемому работодателю или родственнику убитого в Кукморе школьника, «надо ещё разбираться».

В Поволжье джихадистское подполье действовало с 1999 года в разных формах — сначала в основном появлялись группы, но в последнее время речь чаще идёт о боевиках-автономах. Вообще в поволжском регионе это уже четвёртая такая ножевая атака. Первые две были совершены в 2017-м в Самаре и в Волгоградской области, третья в марте 2019-го в Нижнекамске. Что касается джихадистских идей, то я бы не сказал, что они сильно сейчас в Поволжье распространены. Многие их носители за минувшие годы уехали в Среднюю Азию или на Ближний Восток и там погибли. В целом то, что случилось в Кукморе, сейчас в террористическом тренде — автоном, который сооружает СВУ из подручных средств, выходит на тропу войны и почти сразу погибает. Денис Колчин журналист, специализирующийся на теме джихадизма в России журналист, специализирующийся на теме джихадизма в России

Директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана Ринат Патеев предполагает, что информация про существование салафитского подполья в республике «излишне преувеличена». Он также говорит, что в последнее время чаще всего появляются «одиночки, которые наслушавшись проповедей, иногда, получая установки из Ближнего Востока, совершают террористические акты».

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Безусловно, есть определённо небольшая группа верующих, которая придерживается определённых представлений салафитского характера. Хотя там даже внутри салафитского движения есть некоторые противоречия. Есть мадхализм — неполитическая форма салафизма, которая вообще любое деяние против власти считает недопустимым. Есть более радикальный салафизм, который ближе к джихадизму. Но нельзя говорить, что это организованное подполье. Есть отдельные люди с некоторыми представлениями, которые в определённых условиях могут пойти на радикальные действия. И такие есть не только в Татарстане, но и в других регионах. От этого полностью мы никуда не денемся. Ринат Патеев директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана

По его мнению, «терроризм одиночек» сначала был связан с практикой запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), которая сначала призывала ехать на Ближний Восток и присоединяться там к боевым действиям, а потом — к одиночным атакам. Такие насильственные акты происходили и в России, и в Европе, как, например, за день до инцидента в Кукморе это случилось во Франции.

В Кукморе не всё так просто. Речь идёт о юноше из неполной семьи. Мама татарка, а родной отец русский. Они неоднократно переезжали. Тут несколько факторов: размытая этническая идентичность, неполная семья, фактор миграции и подростковый возраст. И это всё на фоне событий во Франции, — отмечает Патеев.

Исследователь полагает, что избежать такого в современном мире невозможно, поскольку «над каждым трудным подростком, над радикализированной личностью не поставишь полицейского». Риски подобных событий в современном обществе, по словам Патеева, далеко не всегда связаны с исламом. Попавшие в сложную жизненную ситуацию люди иногда начинают радикализироваться, а затем выбирают для себя ту или иную крайнюю идеологию — нацистскую, «воровскую», религиозную и так далее.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.