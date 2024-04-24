Теракт в «Крокус Сити Холле» назвали тщательно спланированным Росфинмониторинг назвал теракт в «Крокусе» тщательно спланированным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия столкнулась с тщательно спланированным терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, преступление было реализовано с помощью международной пособнической сети, передает РИА Новости.

Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть, — сказал глава Росфинмониторинга.

Чиханчин указал и на то, что исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены транспортом, оружием, путями отхода.

Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Нападавшие открыли огонь по зрителям и находившимся в здании людям. Также преступники подожгли зрительный зал.

Президент России Владимир Путин 24 апреля обратился к участникам международной встречи по безопасности по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, никто не должен уйти от справедливого возмездия в вопросе теракта в «Крокусе». Президент добавил, что специалисты продолжают расследование этого «подлого преступления».