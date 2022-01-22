Суд Ростова рассмотрит дело врача после смерти каннибала Бакшеева

В понедельник, 24 января, Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении врача тюремной больницы Лусине Григорян. По версии правоохранителей, её действия привели к смерти осуждённого. Об этом рассказал представитель объединённой пресс-службы судов Ростовской области. его слова приводит РИА Новости.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Григорян назначено на 11.00 24 января, — сообщил представитель.

Он уточнил, что дело будет слушаться в закрытом режиме «в целях неразглашения врачебной тайны».

По словам адвоката потерпевшей стороны, Григорян обвиняется в связи со смертью Дмитрия Бакшеева. который был осуждён по делу «краснодарских каннибалов». Бакшеев умер 16 февраля 2020 года в тюремной больнице Ростова-на-Дону, где лечился от туберкулёза и диабета. Как рассказал адвокат, следственная группа пришла к выводу, что Григорян «не осуществила оптимальную инсулинотерапию». Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. С врача взята подписка о невыезде.

Дмитрий Бакшеев в 2019 году был приговорён к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима за убийство женщины и надругательство над её телом. Его супругу Наталью суд приговорил к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству

По данным следствия, в сентябре 2017 года супруги Бакшеевы познакомились с женщиной. которую в дальнейшем убили и расчленили. Позже эксперты нашли у них дома в солевом растворе фрагменты человеческого тела. а на кухне — пищу и замороженное мясо неизвестного происхождения. По данным генетической экспертизы, образцы принадлежали убитой. Также был найден телефон, которым Бакшеев делал селфи с фрагментами тела убитой.