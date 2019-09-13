https://static.news.ru/photo/415d7000-d580-11e9-aaab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для начальника инспекции ФНС по Южному административному округу столицы Марии Андреяновой, обвиняемой в получении взятки в размере 150 тысяч евро.

Ходатайство следствия отклонить, — цитирует ТАСС постановление, которое огласила судья Александра Авдотьина.

Под домашним арестом женщина пробудет до 21 октября. Органы следствия заявили, что не согласны с решением и постараются его обжаловать.

Ранее News.ru писал, что суд арестовал начальника налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову. Она обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновнице вменяют часть 6 статьи 290 УК, ей грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом, в 70 раз превышающим сумму взятки.