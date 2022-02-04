Суд Крыма приговорил к 12 годам колонии агента военной разведки Украины

Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константин Ширинг признан виновным в шпионаже, Верховный суд Крыма приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Обвинённый был задержан в 2020 году в Крыму.

Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины, гражданину Украины Ширингу Константину Семёновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано, — сообщили в ФСБ.

Ширинга сотрудники ФСБ задержали в Крыму в марте 2020 года по подозрению в совершении шпионской деятельности в интересах украинской военной разведки.

Как стало известно в ходе расследования, в рамках задания этой спецслужбы Ширинг привлёк к сотрудничеству гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России для последующего получения интересующих сведений. Летом 2021 года пособница шпиона была осуждена по статье 275 УК РФ «Государственная измена» и приговорена к восьми годам заключения с отсрочкой отбывания наказания на два года.

В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну, — подчеркнули в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве незаконную торговлю микросхемами для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Стоимость одной микросхемы составляла 15 тысяч рублей. Торговля микросхемами военного назначения велась на Митинском радиорынке. Выяснилось, что «товар» в количестве десяти микросхем ввезли в Россию контрабандным путём с Украины.