Суд арестовал школьницу по подозрению в организации тройного убийства

14-летняя школьница, которую следствие считает организатором убийства своей семьи в посёлке Юрьевка Омской области, арестована, сообщила представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, пишет «Российская газета». Её взяли под стражу в зале Куйбышевского районного суда города Омска.

По ходатайству следствия суд принял решение об аресте подозреваемой сроком на два месяца, — сообщила Болдинова.

Как сообщается, мотивом для совершения жестокого преступления послужил запрет родителей на её общение с 17-летним подростком и конфликт с отчимом. По некоторым данным, убить её мать и отчима предложила своему возлюбленному именно восьмиклассница. На данный момент он также находится под арестом, его задержали на два месяца.

Как изначально рассказывала задержанная школьница, страдающая ДЦП 10-летняя сестра стала случайной жертвой, так как на её глазах произошло убийство. Ребёнок начал кричать, в результате этого подростки, испугавшись того, что их раскроют, решили расправиться и с ней.

При этом предполагаемый непосредственный убийца, 17-летний Александр, сообщил следователям иную версию, согласно которой сестру девочки они также планировали убить заранее, так как 14-летней Ане надоела сестра с психическим расстройством. Ранее сообщалось, что мотивом убийства 10-летнего ребёнка стало нежелание девочки ухаживать за больной родственницей после смерти родителей. Отмечается, что организовавшая резонансное убийство девушка не страдает угрызением совести по поводу случившегося.