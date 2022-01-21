Суд арестовал мужчину, нападавшего на женщин на юго-западе Москвы

Черёмушкинский районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 26 суток мужчину, обвиняемого в совершении как минимум двух попыток изнасилования в столице, сообщает РЕН ТВ. Джамшед Салохов нападал на женщин в районе Черёмушек и совершал действия сексуального характера. Обоим жертвам удалось вырваться и убежать. Однако полицейские считают, что пострадавших может быть больше, и просят их откликнуться.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Одно из своих преступлений Салохов совершил 8 января этого года в отношении женщины 1977 года рождения. Изнасиловать её не получилось, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. 14 января он вновь попытался совершить аналогичное преступление, в отношении девушки 1999 года рождения.

На первую жертву он напал во дворе одного из домов, подкравшись к ней сзади. На вторую девушку подозреваемый набросился на парковке, при этом снял одежду перед ней.

Ранее Следком сообщил об аресте 44-летнего мужчины и его 36-летней супруги в Белгородской области после того, как их заподозрили в растлении собственных детей. Об этом полиции рассказала 13-летняя дочь семьи, которая заявила, что родители принуждали их с младшим братом к интимной связи.