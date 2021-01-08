Страх и коррупция в России: расследования 2020 года

В прошедшем году отдел расследований NEWS.ru работал над несколькими громкими историями, связанными с коррупцией и злоупотреблениями как в органах власти, так и со стороны бизнеса, так или иначе связанного с государством. Многие из этих тем были эксклюзивными. Также мы реагировали на происшествия, интересные детали которых оказывались в федеральной информационной повестке. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Катастрофа в тундре

В прошлом году в Норильске произошла крупнейшая экологическая катастрофа, связанная с разливом дизельного топлива на предприятии «Норникеля». Инцидент поставил под сомнение способность российских компаний безопасно осваивать Арктику — безопасно прежде всего для коренного населения Севера, жизнь которого полностью зависит от местных рек. Если к тому же поверить в версию самого «Норникеля» про таяние вечной мерзлоты и проседание фундамента, то на фоне глобального потепления климата угроза ещё серьёзнее. О каком-то общественном экологическом контроле за деятельностью подобных производств говорить не приходится: тот же Норильск, где произошёл инцидент, по сути, полностью зависит от компании. Что говорить о населённых пунктах, которые будут строиться за полярным кругом только за счёт инвестиций. А какой ценой они отбиваются, видно по последним событиям: экосистема в регионе будет восстанавливаться не менее 80 лет. По первым оценкам, ущерб от аварии в Красноярском крае без учёта гибели рыбы составил 107 млрд рублей. Это в 10 раз больше, чем та сумма, которую готов потратить на устранение последствий глава компании Владимир Потанин. Кстати, как раз в прошлом году он стал самым богатым человеком России по версии Forbes, с состоянием около $20 млрд. Расследованию аварии посвящён материал «Двойка по поведению: вопросы к „Норникелю“ в связи с аварией на ТЭЦ».

В феврале Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу исков, которые кредиторы медиамагната Владимира Гусинского направили к федеральным телеканалам. Они пытаются взыскать 8 млрд рублей за прокат сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны», произведённых студией бизнесмена. От исхода процесса зависит судьба многих топовых проектов на российском телевидении. В подробностях разбирался NEWS.ru, итоги расследования представлены в материале «Нементовские войны: почему за долги Гусинского спросят с НТВ и ВГТРК».

В прошлом году NEWS.ru обратил внимание на то, что по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург, в очередной раз были начаты сомнительные работы по благоустройству, которые местные жители зачастую оценивают как сознательное уничтожение зелёных насаждений. В условиях всероссийского скрытого карантина, когда акции протеста затруднены, власти на местах с удвоенной энергией принялись за «опиловку» и «кронирование». Почему рубить деревья порой многократно выгоднее, чем сажать, и какие целевые бюджетные программы создают для этого условия? Почему эксперты называют такую деятельность криминальным конвейером администраций, которые наживаются на уничтожении природы? Об этом — в расследовании NEWS.ru под названием «Благоустройство „под ноль“: кому выгодно уничтожать деревья в наших городах».

Проблемы Большого брата и волнения в ЛНР

Весной, вскоре после введения карантинных мер для борьбы с COVID-19, в России власти анонсировали несколько IT-приложений для наблюдения как за заболевшими, так и здоровыми гражданами. Однако цифровые средства, которые должны были помочь контролировать распространение инфекции, так толком и не заработали. Редакция NEWS.ru выяснила, кто отвечал за создание приложений, узнала у экспертов их примерную стоимость, а также попыталась понять, какие перспективы есть у этих систем электронной слежки. Ответ отчасти содержится в заголовке «Кибергулаг отложен: что не так с приложением карантинного контроля».

Serguei Fomine /Global Look Press

В июне NEWS.ru первым сообщил о том, что на территории самопровозглашённой Луганской Народной Республики вблизи города Антрацит начались волнения горняков шахты «Комсомольская», крупнейшей в регионе. Рабочие выдвинули требования и на момент написания материала уже три дня находились под землёй, будучи заблокированными полицией ЛНР. 7 июня рабочие сообщили, что «к ним едет МГБ». После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть «ВКонтакте», прекращено движение транспорта. Представители независимых профсоюзов сообщали о похищениях и пытках активистов. Шахтёров не устраивали бесплатный труд и внешнее управление их отраслью из-за рубежа: отношение юридических лиц, ныне работающих в регионе, к экономическим интересам местного населения напоминает колониальное, говорилось в материале «В ЛНР начались волнения горняков, блокируются мобильная связь и соцсети». Как следует из статьи, шахты, которые были на территории самопровозглашённых республик, «национализированы» и находятся во внешнем управлении ЗАО «Внешторгсервис». Оно зарегистрировано в Южной Осетии — единственном государстве, признающем ЛНР и ДНР. Взаимодействуя с «Внешторгсервисом», российские юрлица избегают угрозы попасть под американские санкции. К «Внешторгсервису» относятся и аналогичные активы в ДНР, а также, по некоторым свидетельствам, многие шахты, формально подчинённые государственным учреждениям обеих республик. Предположительно, эту организацию контролируют бизнес-группа из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича (в частности, называлась фамилия предпринимателя Сергея Курченко) и российские силовые структуры. Офис компании находится в гостинице «Донбасс Палас» в центре Донецка. Именно «Внешторгсервис» на момент написания материала полностью контролировал всю продажу угля в Донбассе.

Во время начала массовых протестов в Минске после президентских выборов произошло централизованное отключение Интернета практически во всей Белоруссии. В сотрудничестве с экспертами в интернет-отрасли NEWS.ru провёл расследование о том, как технически было организовано отключение Сети в стране, выяснив, почему недоступными на время оказались официальные информагентства и даже сайт президента. Ставилась ли цель заблокировать доступ в Интернет вообще либо это непредвиденное последствие неких действий властей. Чем белорусский интернет-рынок принципиально отличается от российского и чем различаются возможности правительств этих стран в сфере интернет-цензуры Ну и, конечно, сможет ли в случае чего такое повторить Кремль (спойлер — нет, но это не точно). На эти вопросы мы ответили в материале «Дошлифовал вручную: как Минск обрушил Интернет попытками точечной цензуры».

Забастовки курьеров и разгром виссарионовцев

Сергей Булкин/NEWS.RU

В сентябре прошлого года на фоне рекордно высокой выручки агрегатора доставки еды Delivery Club в Сети появилась информация о том, что один из курьеров, работающий с данной компанией, получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Профсоюзные активисты отмечали, что доставщики питания в условиях «потогонной системы» регулярно сталкиваются с многочисленными штрафами, из-за которых они иногда остаются должны нанимателю. В июле курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками, которых привлекал Delivery Club. Однако несмотря на объединение доставщиков в собственный свободный профсоюз, они продолжают повседневно сталкиваться с нарушением своих трудовых прав. NEWS.ru выяснил, как это происходит, а также при чём тут глава Сбербанка Герман Греф и офшоры с Виргинских островов. Об этом в материале «Штрафы плывут в офшор: курьеры Delivery Club остаются в долгу у нанимателя».

В сентябре в Красноярском крае ФСБ в ходе крупной операции задержала главу так называемой Церкви последнего завета, также известной как «секта Виссариона», Сергея Торопа, его помощников Вадима Редькина — бывшего барабанщика группы «Ласковый май», и Владимира Ведёрникова. Группа захвата на четырёх вертолётах прибыла к месту, где находится центр религиозной общины, — примерно в 450 километрах от столицы региона. В «Обители Рассвета» — так называется цитадель основателя общины — изымались оружие и литература, в округе глушилась мобильная связь. Против лидеров общины были возбуждены уголовные дела. Кто такой «сибирский Иисус», как за последние 30 лет он построил своё религиозное государство внутри официального, а также о том, связано ли преследование виссарионовцев с проявившимся недавно феноменом «религиозных оппозиционеров», можно прочесть в материале «Как бывший гаишник стал „сибирским Иисусом“: история „секты Виссариона“».

Осенью президент Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить проект плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Правительство выполнило поручение и подготовило соответствующий документ, в котором, помимо прочего, говорится о смягчении требований для Twitter и Facebook. Они касаются нормы обязательного переноса серверов с данными россиян. Ранее за отказ её исполнять обе соцсети были оштрафованы, однако отказались платить. Нормы были приняты в рамках пакета или закона Яровой — двух принятых в 2016 году законопроектов, направленных, по словам их авторов, на борьбу с экстремизмом. Пакет Яровой, в частности, обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов и информацию о фактах приёма, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков за определённый период. Также интернет-компании и сервисы должны хранить и предоставлять спецслужбам личные данные пользователей. Позже правительство РФ подписало постановление о том, что операторы связи обязаны хранить в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей, а впоследствии увеличивать объём хранения на 15% в год. Фактически российское правительство готовило очередное послабление по так называемому пакету Яровой для иностранных соцсетей. В материале «Сохранение лица: зачем правительство вносит послабления по пакету Яровой» NEWS.ru объясняет, почему власть на самом деле просто пытается сохранить хорошую мину при плохой игре в «большого цензора».

NEWS.ru обратил внимание на то, что с 2020 года начала действовать новая редакция закона о денежной компенсации добросовестным приобретателям недвижимости, которые потеряли её в силу различных мошеннических действий. Инициатива продвигалась спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Однако юристы, специализирующиеся на подобных случаях мошенничества, считают, что новые нормы не только могут оказаться неэффективными, но и способны озолотить мошенников за счёт налогоплательщиков. Проблема, тем временем, весьма серьёзная: по некоторым оценкам, каждая 13-я сделка с квартирами позднее признаётся недействительной. Об этом читайте в материале «Секрет фирмы: около 8% покупателей квартир вскоре их лишаются».

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В прошлом году Роскомнадзор потребовал от российского представительства международной неправительственной организации Transparency International удалить с сайта «Декларатор» сведения о доходах и имуществе топ-менеджеров госкорпорации ДОМ.РФ, которая до марта 2018 года называлась Агентство ипотечного жилищного кредитования. Чиновники полагают, что обнародование документов, взятых с сайта самой госструктуры, но затем оттуда удалённых, якобы противоречит закону о персональных данных. Правозащитники, в свою очередь, обращают внимание на то, что публикация подобных сведений является требованием антикоррупционного законодательства и важным атрибутом гласности. В ДОМ.РФ уверены, что обязаны информировать о доходах своего руководства и членов их семей лишь коллег из уполномоченных структур правительства, а выкладывание соответствующей информации во всеобщий доступ не является обязательным. NEWS.ru выяснил подробности данной истории и узнал, как разбогатели и чем запомнились фигуранты списков, которые теперь хотят «засекретить». Об этом — в материале «Дело деклараций: как ДОМ.РФ решил скрыть доходы своих топ-менеджеров».