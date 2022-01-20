Стали известны подробности по уголовному делу против замминистра Токарева

Замминистра транспорта Владимир Токарев, которого задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. Также он совершил нецелевое расходование средств на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он уточнил , что Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему «Главстройинвеста» с компанией «СпецТрансСтрой», где работал первым заместителем директора. После этого обвиняемые перевели со счетов «СпецТрансСтроя» на счёт «Главстройинвеста» авансовые платежи, которые были потрачены на цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам.

Токарев и его подельники <....> создавали видимость того, что на объекте ведутся работы. При этом они заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего организовали перечисление денежных средств «Главстройинвеста» на счета «своих» юрлиц и ИП, — сказал собеседник агентства.

19 января Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела. Ущерб по делу Токарева составляет более 500 млн рублей.