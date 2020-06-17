Освящённый 14 июня храм Воскресения Христова, также известный как главный храм Вооружённых сил или «храм Минобороны», стоил 6 млрд рублей. Изначально заявлялось, что он строится на народные пожертвования. В начале 2020 года выяснилось, что половину — 3 млрд рублей оплатили бюджеты Москвы и Московской области. Оставшиеся 3 млрд составили по официальным заявлениям деньги частных лиц. Список из 64 тысяч жертвователей опубликован Благотворительным фондом «Воскресение», который финансировал проект. Изучив его, NEWS.ru обнаружил, что в нём фигурируют сотни бюджетных организаций со всей страны.

Казённым рублём

Если разделить примерную общую сумму, собранную фондом на число зарегистрированных на сайте спонсоров, получится, что средний размер взноса составляет больше 46 тысяч рублей, сколько внёс каждый конкретный жертвователь — не раскрывается. Впрочем, легко догадаться, что, к примеру АО «Газпромбанк» внёс больше, чем ветераны из регионов, которые в некоторых случаях даже не называют своё имя. Таких гигантов в списке немало — банк ВТБ, корпорации МИГ и «Туполев».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из оригинального: в списке есть целые учебные коллективы, например 6-й класс «А» гимназии «Эврика» из Якутии, российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-442 «Челябинск» или нечто под названием «Homana» — англоязычные источники указывают, что так называется место на территории Турции, бывший епископский престол, который почему-то они относят к римско-католической церкви.

Среди организаций-жертвователей широко представлены коммерческие компании ВПК с государственным участием, такие, как «Концерн «Калашников». Особенно много предприятий, связанных с военно-морским вооружением. Среди них выделяется оффшорная сингапурская компания «Marine Repair And Supply Pte. Ltd». На её сайте говорится, что предприятие создано в 2016 году и занимается морскими перевозками между Балтикой, Средиземноморьем, Чёрным морем и западным побережьем Африки. Кроме того, оно ремонтирует суда. По данным Русской службы «Би-би-си» , компания принадлежит литовскому предпринимателю Владимиру Стефанову. По информации литовских СМИ , компании Стефанова подозревали в поставке оружия в Экваториальную Гвинею через украинскую государственную компанию «Спецтехноэкспорт». Они же писали, что Стефанов якобы тесно связан с гвинейским диктатором Теодоро Обиангом, находящимся у власти 41-й год.

Кроме того, в списке есть Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики». Организация находится в деревне Андреевка Солнечногорского района Подмосковья, в 2016 году она попала под американские санкции — в Вашингтоне утверждают, что учреждение тренировало хакеров ГРУ для кибератак на Белый дом.

Обращает на себя внимание большое количество благотворителей в виде бюджетных организаций. Их сотни. Например, это два столичных архивных учреждения — «Государственный архив трудовых отношений» и «Центральный городской архив Москвы», государственная станция по борьбе с болезнями животных из Комсомольска-на-Амуре, Управление МЧС по Московской области, центр ветеринарии из Брянска, военный комиссариат Республики Ингушетия, ГИБДД по Курской области, экспертно-криминалистический центр МВД Кировской области или Федеральное военное мемориальное кладбище Минобороны в подмосковных Мытищах. А главное, около 160-ти военных частей со всех концов страны. При этом нигде не уточняется, сделан ли благотворительный взнос бюджетами этих структур, либо их воинскими или трудовыми коллективами. Если в первом случае встаёт вопрос об оправданности государственного финансирования религиозного учреждения, которым является храм, то во втором — вопрос о добровольности таких взносов. Ещё в сентябре 2018 года на сайте с поименным списком жертвователей появились 27 человек, которые внесли одинаковую сумму — 12254 рублей. В течение нескольких дней список удалили и появился он уже в другом виде. Чуть позже хабаровское СМИ со ссылкой на военных сообщило, что в местных военных частях идёт принудительный сбор «пожертвований» на строительство храма Вооружённых сил с солдат-срочников, включая тех, кто исповедует другую веру. С каждого требовали по 500 рублей.

Шесть раз на храм пожертвовал 416-й военный госпиталь Минобороны из Воронежа, дважды ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны. Также в списке жертвователей 25-й Государственный НИИ химмотологии Минобороны, ФГАУ «Оборонлес», ФГБУ Театр Российской армии, Омский кадетский военный корпус, 1602-й военный госпиталь в Ростове-на-Дону, ФГУП «18 ЦНИИ» (как писал NEWS.ru, этот институт в частности известен своими разработками в борьбе с комарами), столичное ГВСУ № 14, красноярское ГВСУ № 9, ГВСУ по специальным объектам из Амурской области.

12 раз взносы сделало Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное Управление № 8» (ГВСУ № 8), расквартированное в Ижевске. Примечательно, что эта учреждённая Минобороны организация в мае подала иск в Арбитражный суд Удмуртии против Фонда по строительству храма державной иконы Божьей матери и преподобного Сергия Радонежского в Ленинском районе республиканской столицы. Военная компания требует взыскать с близкой к РПЦ структуры (её, по данным местных СМИ, возглавляет экс-депутат гордумы Ижевска Лиана Дмитрошкина) почти 72 млн рублей.

Стратегические гиганты

Помимо госструктур, подчиняющихся военному ведомству, на храм взносы делали организации из госкорпорации «Росатом». Так, девять пожертвований произвёл «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) из Нижегородской области. Его сотрудники погибли в августе 2019 года во время взрыва в Северодвинске во время военных испытаний. По некоторым данным, взорвалась ядерная ракета «Буревестник», которую в Кремле считают перспективным оружием России. Ещё одно пожертвование сделал Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова в Ленинградской области, который занимается отработкой и испытаниями судовых ядерных установок, АЭС и других объектов атомной энергетики.

Министерство обороны РФ/Андрей Русов/АГН «Москва»

Также в пожертвовании на нужды военно-православного сооружения отметилось предприятие госкорпорации «Роскосмос» — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина, занимающийся разработкой систем управления для ракетно-космической техники.

Помимо государственных предприятий, в реестре спонсоров храма есть как минимум одно муниципальное — МУП ЖКХ городского поселения Белогорск из Крыма.

Также в списке жертвователей оказались более 130 акционерных обществ. Часть из них связана с государством. Это, например, АО «Рособоронэкспорт», скандально известное уголовным делом экс-министра Анатолия Сердюкова о крупных хищениях в этой организации, а также структуры АО «Военторг». В числе жертвователей такие крупные предприятия как АО «Концерн „Калашников“», ПАО «Туполев», АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Вымпел“ имени Торопова», АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“ имени Березняка», АО «Кемеровский механический завод», АО «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“», АО «Государственное научно-производственное предприятие „Регион“», челябинский «Завод пластмасс», красноянское АО «Красмаш», АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта», АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева», «пензенское АО «НПП „Рубин“», рязанское АО «Русская Кожа», АО «Связьинвестнефтехим», АО «Сибантрацит», Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», АО «Уральская Сталь», ЗАО «Ямалтрансвзрыв», АО «Специальное конструкторское технологическое бюро „Курганприбор“», магаданское ОАО «Сусуманзолото».

В числе компаний-спонсоров имеются структуры АФК «Системы», группы «Ак-Барс» (одноимённые банк и судостроительная компания, чьи предприятия работают с военными заказами) и корпорации РУСАЛ.

Частные лица, первые лица

В числе благотворителей — частных лиц, в реестре фонда есть Путин В.В., как известно, в январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент страны пожертвовал средства на икону для культового объекта оборонного ведомства. Также в списке присутствует ещё один однофамилец первого лица — некий Путин Д.И. Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин, судя по всему, отметился среди жертвователей: человек с его фамилией и инициалами присутствует в списке фонда «Воскресение» дважды. Есть там и тёзка директора ФСБ Александра Бортникова. Трижды упоминается Шойгу С.К., а также Шойгу И.А. и Шойгу К.С.: если первый — это, скорее всего, сам глава Минобороны, то остальные — его супруга Ирина и младшая дочь Ксения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ Министерство обороны РФ/Андрей Русов/АГН «Москва»

В списке жертвователей присутствуют Герасимов В.В. (трижды), Цаликов Р.Х., Евкуров Ю.Б., Костюков И.О., Картаполов А.В., Садовенко Ю.Э., Криворучко А.Ю. и Шевцова Т.В. — эти фамилии и инициалы совпадают с данными главы Генштаба Валерия Герасимова, первого замминистра обороны Руслана Цаликова, замминистра и экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, начальника Главного управления Генштаба (ранее называвшегося ГРУ) Игоря Костюкова, руководителя Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова, главы аппарата министра Юрия Садовенко, замминистров Алексея Криворучко и Татьяны Шевцовой. Кроме того, там же есть Шугаев С.Е. — тёзка руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Шугаева.

Судя по всему, в числе сделавших вклад в строительство храма в подмосковной Кубинке есть несколько высокопоставленных членов правительства. Так, на сайте фонда «Воскресение» можно найти полных тёзок вице-премьеров Чернышенко Д.Н. и Голиковой Т.А., а также министра по делам Дальнего востока и Арктики Козлова А.А. (такие фамилии с инициалами фигурирует трижды, но не исключено, что в силу распространённости, это могут быть разные люди). Также, там можно найти Трутнева Д.Ю. — тёзку 37-летнего сына вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрия, являвшегося членом совета директоров Центрального кооперативного банка, а также владеющего различными компаниями.

Что касается сенаторов, то в реестре жертвователей, к примеру, есть Ракитин А.В. (тёзка первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Ракитина), Клинцевич Ф.А., Аренин С.П., Мамсуров Т.Д., Михайлов А.Н., Усатюк В.П. и Куликов В.В. (вероятно, члены комитета Франц Клинцевич, Сергей Аренин, Теймураз Мамсуров, Александр Михайлов, Валерий Усатюк и Валерий Куликов). Ещё в списке присутствуют Салпагаров А.А., Талабаева Л.З. и Климов А.А., которые могут быть членами верхней палаты Анзором Салпагаровым, Людмилов Талабаевой и Андреев Климовым. Последний известен своими запретительными инициативами и руководством комиссией Совфеда «по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». Из условно противоположного лагеря может быть Лукин В.П., которым, вероятно, может быть сенатор, бывший уполномоченный по правам человека в России и один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин.

В Госдуме, кроме упомянутого выше спикера Вячеслава Володина, храм военного ведомства могли пожертвовать глава профильного комитета Владимир Шаманов (в списке есть Шаманов В.А.), его члены Владимир Богодухо, Роман Романенко и Алексей Хохлов, а также представитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Валентин Чайка и другие парламентарии.

Есть в списке, вероятно, тёзка главы РЖД Владимира Якунина, известного приверженностью православию и поддержкой РПЦ, а также главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Из медиа-менеджеров и журналистов на храм Минобороны, по всей видимости, скинулись глава ВГТРК Олег Добродеев, телеведущие Владимир Соловьёв, Андрей Норкин и Аркадий Мамонтов. Не исключено, что в их числе мог быть и экс-глава Роскомнадзора, ныне возглавляющий АО «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров (судя по всё тем же инициалам).

Похоже, имеются в числе благотворителей и бизнесмены, присутствующие на первых строчках рейтинга самых богатых россиян по версии Forbes. Например, на сайте фонда «Воскресение» можно найти Лисина В.С. (вероятно, владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортной компании Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин), Михельсона Л.В. (вероятно, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон), Тимченко Г.Н. (вероятно, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко), Усманова А.Б. (вероятно, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов), Фридмана без инициалов (вероятно, член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридмаан), Мельниченко А.И. (вероятно, член советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко) и Кузьмичёва А.В. (вероятно, член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичёв).

Что касается деятелей культуры, то в числе тех, кто фигурирует на сайте, например, Лановой В.С., Михалков Н.С. и Прилепин — без инициалов. Ими, соответственно, могут быть актёр Василий Лановой, кинорежиссёр Никита Михалков и писатель Захар Прилепин.