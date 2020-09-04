«Спихнём в Сибирь»: будет ли уголовное дело по отравлению Навального

4 сентября Басманный суд отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие следователей. Гимади в своём заявлении просил провести проверку по поводу невозбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. Сегодня суд решил, что права юриста не были нарушены, а следователи — не бездействовали. Подробности — в материале NEWS.ru.

Следователи, на которых жаловался Гимади, в суд не пришли и просили рассмотреть дело в их отсутствие. Уже в ходе заседания заявитель узнал, что его обращение, оказывается, не лежало без дела: ГУ СК перенаправил его в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК ещё 27 августа и кроме того, известил об этом автора обращения. Поэтому суд не усмотрел в действиях следователей нарушения прав Гимади.

В связи с тем, что фактически в ходе судебного разбирательства заявитель Гимади В.И., представляющий и действующий в интересах Навального А.А., ознакомился с интересующими его сведениями по заявлению о преступлении, подтверждающими факт его рассмотрения и перенаправления в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, суд приходит к выводу, что права заявителя нарушены не были, о принятых мерах по заявлению Гимади В.И. заявитель уведомлён. Суд пришёл к убеждению в том, что должностными лицами СК РФ права заявителя Гимади В.И. нарушены не были, бездействия со стороны указанных лиц не установлено, — сказано в постановлении суда.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков прокомментировал решение суда в своём Telegram-канале.

Оказывается, СК не бездействовал, он просто рассмотрел наше заявление о преступлении не в порядке Уголовно-процессуального Кодекса... а в порядке закона 59-ФЗ «О порядке работы с обращениями граждан». Мол, это не было заявление о преступлении, а просто обратился гражданин. Как, знаете, обращаются о том, что сосед ремонт делает громко после 22 часов. Или что на детской площадке качельки сломались. И в течение 30 дней такие обращения рассматриваются, — написал он.

Алексей Навальный Сергей Булкин/NEWS.ru

Он назвал действия следователей циничными, вспомнив, что уголовные дела против Навального возбуждаются без заявлений, а это противоречит закону.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК не ответили на звонки и сообщения NEWS.ru.

Руководитель проекта «Апология протеста» Алексей Глухов в разговоре с NEWS.ru назвал сегодняшнее решение суда юридическим формализмом: по его словам, суд рассмотрел не существо жалобы, а сослался на формальные основания.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения жалобы, так как формально СК исполнил свою функцию. Это юридический формализм. Алексей Глухов руководитель проекта «Апология протеста» руководитель проекта «Апология протеста»

Он напомнил, что Главное управление СК неоднократно самостоятельно расследовало намного менее важные с общественно-политической точки зрения дела, либо брало это на контроль, либо давало отдельные поручения, формировало следственные группы, то есть фактически оставляло за собой право принятие решения.

Здесь же СК формально сослался на то, что мы спихнём в Сибирь, а в Сибири пусть смотрят, есть там основания или нет, — рассуждает Глухов.

Он предполагает, что какая-то реакция от сибирского следственного управления на транспорте наверняка будет, но «с учётом публичной риторики представителей МВД, администрации президента и МИДа, говорить об эффективном расследовании отравления Алексея Навального не приходится».

Говоря о возможных дальнейших действиях, эксперт отмечает, что прежде чем обратиться в ЕСПЧ, приходится проходить «круги бюрократического ада» на родине. Таким образом Европейский суд даёт возможность представителям власти показать свою эффективность, добавляет он. Однако для начала нужно дождаться ответа из Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Без получения ответа нет возможности говорить, какую процессуальную позицию стоит занять юристам ФБК, — уверен Глухов.

Сам Вячеслав Гимади сегодня сказал журналистам, что решение Басманного суда будет обжаловано.



Как уже писал NEWS.ru, глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что не видит криминала в инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным.

Откуда ему (криминалу. — NEWS.ru) там быть? Мы не видим пока никаких оснований, — заявил глава МВД журналистам «Интерфакса».

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте, который летел из Томска в Москву. Борт приземлился в Омске, оппозиционера поместили в реанимацию. Когда состояние Навального стабилизировалось, его перевезли на лечение в немецкую клинику Charite.

Правительство Германии 2 сентября заявило , что оппозиционер был отравлен веществом «Новичок». Впервые о нём стало известно после отравления в марте 2018 года в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был осуждён в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Британские власти обвинили в причастности к этому преступлению российские спецслужбы.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российские власти должны прояснить ситуацию с Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия.