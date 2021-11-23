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Сотрудники Следкома пришли с проверкой в администрацию Миасса

11:26, 23 ноября 2021
Сотрудники Следкома пришли с проверкой в администрацию Миасса Фото: Григорий Тонких/facebook.com
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В администрацию Миасского городского округа Челябинской области для проведения оперативных мероприятий пришли сотрудники регионального управления Следственного комитета России совместно с представителями УФСБ, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в пресс-службе администрации. По некоторым данным, причиной проверки могло стать выделение земли в курортной зоне.

Мы подтверждаем, что в администрации работает Следственный комитет. О причинах информация будет позже, рассказала собеседница агентства.

Как сообщали местные СМИ, у представителей правоохранительных органов могли появиться вопросы по делу о выделении земельных участков в «зелёной» зоне.

На данный момент идёт изъятие документов.

Представитель пресс-службы УФСБ по региону подтвердил, что сотрудники управления «оказывают оперативное сопровождение» работе специалистов Следкома в администрации.

В региональном управлении Следственного комитета данную информацию не смогли подтвердить или опровергнуть.

Ранее стало известно, что уголовное дело против бывшего градоначальника ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого было направлено амурской прокуратурой в суд. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки и влиянии на исход аукциона по возведению снежного городка.

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