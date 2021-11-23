Сотрудники Следкома пришли с проверкой в администрацию Миасса

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Уголовное дело против бывшего градоначальника ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого было направлено амурской прокуратурой в суд. Формулировка обвинения была утверждена заместителем прокурора Амурской области, говорится на сайте ведомства. На данный момент Левицкий обвиняется по таким статьям, как получение взятки, отмывание денег, а также он, по данным следствия, мешал осуществлению законной предпринимательской деятельности. Экс-мэру грозит до десяти лет заключения.

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