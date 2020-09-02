Сохранение лица: зачем правительство вносит послабления по пакету Яровой

Российское правительство готовит очередное послабление по так называемому пакету Яровой для иностранных соцсетей. Эксперты объяснили NEWS.ru, почему власть на самом деле просто пытается сохранить хорошую мину при плохой игре в «большого цензора».

Пакет прохудился

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить проект плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Правительство выполнило поручение и подготовило соответствующий документ, в котором, помимо прочего, говорится о смягчении требований для Twitter и Facebook, пишет РБК . Они касаются нормы обязательного переноса серверов с данными россиян. Ранее за отказ её исполнять обе соцсети были оштрафованы, однако отказались платить.

Нормы были приняты в рамках пакета или закона Яровой — двух принятых в 2016 году законопроектов, направленных, по словам их авторов, на борьбу с экстремизмом. Пакет Яровой, в частности, обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов и информацию о фактах приёма, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков за определённый период. Также интернет-компании и сервисы должны хранить и предоставлять спецслужбам личные данные пользователей. Позже правительство РФ подписало постановление о том, что операторы связи обязаны хранить в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей, а впоследствии увеличивать объём хранения на 15% в год.

Однако в первой половине 2020 года Минкомсвязи предложило кабмину отсрочить на год исполнение ряда норм пакета, в частности отложить ежегодное увеличение ёмкости хранилищ на 15% и исключить из расчёта емкости видеотрафик. Теперь правительство также предлагает приостановить до сентября 2022 года действие требования о 15% и установить отсрочку до 30 октября 2022 года для требования обязательного переноса на территорию РФ серверов, на которых хранятся персональные данные граждан. Также в документе предлагается предоставить каникулы по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи в текущем году и обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

По словам руководителя «Роскомсвободы» Артёма Козлюка, сейчас надавить на социальные сети не представляется возможным даже с учётом новых штрафов, которые могут накладывать российские госорганы через суды.

Это для соцсетей всё равно что комарик укусил, ну а блокировками их не запугать. Потому что рынок в России не самый большой, и даже если они его потеряют, не будут особо горевать. Да и пользователи привыкли использовать инструменты обхода блокировок. Поэтому даже если соцсети будут внесены в реестр запрещённых сайтов, пользователи в большинстве своём будут продолжать их использовать, просто нажав кнопку в браузере, установив плагин, либо активировав ВПН, либо используя систему ТОР. Напомню, Facebook пришёл полноценно в ТОР, и теперь открыл там свое представительство. Сейчас можно даже не заходить через домен Facebook. Артем Козлюк руководитель «Роскомсвободы» руководитель «Роскомсвободы»

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению эксперта, отсрочка нужна чтобы сохранить лицо.

Роскомнадзор их собирался проверять по закону о переносе персональных данных россиян на территорию России еще лет пять назад. Я помню, каждый год переносили проверку. Теперь решили не ежегодно объявлять о переносе проверок, а стали на два года отодвигать их. Если же блокировка этих соцсетей случится, то только по какой-то конкретной политической причине. И это будет по инициативе не Роскомнадзора, а кого-то свыше, — уверен Козлюк.

Специалист по IT-безопасности Дмитрий Артимович обращает внимание на важную роль, которую соцсети играют в формировании общественного мнения и получении данных для спецслужб.

Facebook данные пользователей не предоставляет спецслужбам. То есть у наших властей нет рычагов давления, которые бы могли заставить перенести в Россию серверы с данными россиян. А если, например, заблокирует эти соцсети, то очень большое недовольство будет у наших граждан. Они же не понимают тонкостей, для чего нужны эти инструменты. Это же не только данные об IP-адресах и данные о геолокации, это ещё и мощный инструмент формирования общественного мнения. То есть на основе формирования ленты соцсетей можно ненавязчиво навязывать то, что он должен думать. Дмитрий Артимович специалист по IT-безопасности специалист по IT-безопасности

Артимович уверен, что отсрочки будут продолжаться, если только политические отношения не ухудшаться.

Эксперт в области интернет-безопасности Георгий Мазохин напоминает о том, что в России всё же заблокировали одну соцсеть — LinkedIn.

Представьте, компания арендует серверы где-нибудь в Германии или Канаде и хранит там основную базу данных пользователей вне зависимости от страны, а тут требуют, что эти данные должны обрабатываться только у нас. Проще всего всё перенести на русские серверы, но на это никто не пойдет, потому что у других стран, в частности американцев, тоже есть гостайна, и мало ли кто там зарегистрирован на Facebook. Хотя для таких людей должен быть запрет на регистрацию. Поэтому, может быть, они считают это неоправданным, считают что лучше штраф заплатить или думают, что будут как LinkedIn заблокированными и кому надо тот до них доберется. Георгий Мазохин эксперт по интернет-безопасности эксперт по интернет-безопасности

Эксперт также напомнил об успешной борьбе владельца Telegram Павла Дурова, который отказался передавать ключи шифрования и, в итоге,власти решили смягчить требования.

Добавим, по данным РБК, подготовка проекта Плана по достижению национальных целей развития России в настоящее время продолжается и сейчас ведется на уровне вице-премьеров.

Содержание пакета

Ирина Яровая State Duma Russia/via Globallookpress.com

Напомним, весной 2016 года депутат Ирина Яровая вместе с коллегами по госдумовской фракции «Единая Россия» Алексеем Пушковым, Надеждой Герасимовой, а также сенатором Виктором Озеровым внесла ряд законопроектов, ужесточающих наказание за экстремизм и терроризм, а также усиливающих контроль над Интернетом.13 мая того же года законопроект был принят в первом чтении, 7 июля 2016 года пакет подписан президентом РФ. Большая часть поправок вступила в силу 20 июля 2016 года.

Поправки, дающие правительству полномочия обязывать операторов связи хранить записи телефонных разговоров, SMS и интернет-трафик пользователей сроком 6 месяцев, должны были вступить в силу 1 июля 2018 года. При этом, как это следует из поправок, указанная информация должна была храниться исключительно на территории России. Однако 19 июля 2016 член Совета Федерации Антон Беляков внёс законопроект о переносе срока вступления в силу этих поправок на 2023 год.

12 апреля 2018 года правительство РФ подписало постановление о том, что с 1 октября 2018 года операторы связи обязаны хранить в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей. Далее оператор обязан увеличивать объём хранения на 15 процентов в год.

Тот же законопроект устанавливает запрет на использование несертифицированных средств кодирования (шифрования). За нарушение этого запрета положен штраф в размере от 3000 до 5000 руб. с конфискацией средств шифрования. В Федеральной службе безопасности уточняли, что обязательная сертификация средств кодирования (шифрования) требуется только при передаче сведений, составляющих государственную тайну, поэтому сертификации систем мгновенного обмена сообщениями (мессенджеров), таких как Telegram, WhatsApp и прочих при передаче сведений не составляющих гостайну, не требуется.

Также «закон Яровой» обязывает организаторов распространения информации в Интернете декодировать сообщения пользователей. По требованию ФСБ компании должны будут предоставлять ключи к зашифрованному трафику.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.