Фургал и Арашуков нашли у себя проблемы со зрением

https://static.news.ru/photo/1304a578-02fe-11eb-81b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Правозащитники пытаются добиться, чтобы содержащимся в СИЗО «Лефортово» экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и экс-сенатору Рауфу Арашукову организовали встречу с врачом-офтальмологом.

Фургал и Арашуков жалуются на то, что у них падает зрение, им необходимы консультации офтальмологов, — приводит РИА Новости слова представительницы ОНК Евы Меркачёвой.

Она пояснила, что заключённые рассчитывают получить дополнительные лампы в свои камеры, для этого необходимо заключение врача. При этом в СИЗО «Лефортово» врача-офтальмолога нет.

Ранее о консультации глазного врача просил содержащийся в том же СИЗО Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал провести суд над Сергеем Фургалом в Хабаровском крае, а вердикт по его делу доверить коллегии присяжных.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.