СМИ узнали о новом обвинении экс-директору Антипинского НПЗ

Задержанному в Италии экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко предъявлено новое обвинение. Его выдвинуло Тюменское управление СК. Лисовиченко инкриминируют покушение на особо крупное мошенничество. Ранее он подозревался в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, незадолго до увольнения в 2018 году Лисовиченко выписал себе премию за хорошую работу в размере $10 млн. Для этого был изготовлен подложный протокол заседания совета директоров и приказ о премировании самого себя в связи с достижением производственных показателей.

По словам адвоката Лисовиченко Руслана Елканова, новое дело было возбуждено после заявлений нынешнего руководства предприятия и показаний работников. По мнению защиты, новое обвинение призвано увеличить количество претензий к подозреваемому и привести к его скорейшей экстрадиции. Елканов заявил, что не согласен со всеми выдвинутыми в адрес клиента обвинениями.

Ранее стало известно, что бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко задержали в Италии. Россия готовит запрос о его экстрадиции.

В России Лисовиченко изначально обвиняли в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он нанёс Антипинскому НПЗ ущерб на сумму свыше 35 млн рублей, заключив невыгодный для завода договор купли-продажи имущества.

В 2019 году он был объявлен в международный розыск. В середине 2020-го Тверской суд Москвы по ходатайству МВД заочно арестовал Лисовиченко по делу о мошенничестве.