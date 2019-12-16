https://static.news.ru/photo/0e041f22-1ff6-11ea-bbad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доказательства по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, собраны. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Юрист добавил, что следственные действия, проводившиеся в Санкт-Петербурге, почти завершены.

Ранее стало известно, что суд оставил в силе решение о содержании Соколова под стражей. Защита просила о смягчении меры пресечения до домашнего ареста, указывая на то, что на попечении историка находятся престарелые родители, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Соколов заявил, что планировал жениться на убитой им аспирантке Анастасии Ещенко. Семья погибшей об этих планах ничего не знала. Мать девушки полагает, что доцент таким образом намерен добиться смягчения приговора.