«Слабоумие власти»: что стоит за петербургским сопротивлением карантину

Петербург во вторую волну коронавируса превратился в крупнейший очаг заражений в России. Из-за этого власти ввели серьёзные ограничения на работу заведений общепита. Однако владельцы последних отказались мириться с таким положением вещей и создали «штаб сопротивления». Все закончилось полицейскими рейдами, избиением посетителей и возбуждённым уголовным делом. Подробнее о ситуации — в материале NEWS.ru.

Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге долгое время особо ничем не выделялась, однако с конца сентября число заразившихся резко пошло вверх. Северная столица отставала только от Москвы по этому показателю.

Губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о тяжёлой ситуации, о том, что в городе заканчиваются койки, и о возможном введении полного локдауна. По словам градоначальника, система здравоохранения точно продержится до Нового года, однако без ограничительных мер не обойтись.

Нельзя допустить, чтобы праздники превратились в марафон передачи коронавируса,— сказал Беглов.

В итоге с 14 ноября Смольный обязал компании перевести сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями на удалёнку, а переведённым велели изолироваться. Также власти объявили, что мероприятия с численностью более 50 человек должны согласовываться. В городе запретили работать по ночам барам и ресторанам, также были закрыты детские комнаты в ТЦ и фуд-корты.

Однако самые болезненные ограничения для бизнеса были впереди — 2 декабря Беглов подписал постановление № 121, согласно которому с 30 декабря по 3 января 2021 года в Петербурге должны закрыться все рестораны и кафе. Также под запрет попали экскурсии, работа музеев, выставок, концертов и театров.

Такие меры привели к созданию «Манифеста сопротивления». Движение возглавил предприниматель Александр Коновалов.

С нас хватит! Мы, предприниматели Санкт-Петербурга, больше не намерены испытывать на себе слабоумие власти. Вы, беспомощные чиновники, не сможете прикрывать свои тылы нашим голодом... Мы будем игнорировать вас, как вы игнорируете наши проблемы, мы будем унижать вас, как вы унижаете наше стремление прокормить свои семьи, — писал Коновалов.

Предприниматель заявил, что правительство «решило добить отрасль», так как для огромного количества заведений праздники — единственный способ вернуть хотя бы часть долгов, накопившихся за время пандемии.

Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Коновалов объявил о создании «карты сопротивления». Это — перечень заведений, которые принципиально отказались подчиняться новым ограничениям. Они объявили, что будут работать после 23 часов и в новогодние праздники. В сопротивлении участвовало более 100 предприятий общепита. Среди них были такие места отдыха, как «Угрюмочная», Mendeleev bar, «Скандал», Saint, точки сети кальянных Feromon и другие. Сопротивленцы заявили, что считают несправедливым то, что городские власти закрывают общепит, сохраняя новогодние ярмарки и массовые спортивные события и оставляя работающими торговые центры.

Надо отметить, что к карте сразу появились вопросы. Так, например, в баре Union заявили , что они не участвуют в акции и не знают, почему их заведение оказалось в списке. Об этом же сказали в Мya lounge. К тому же надо отметить, что несмотря на известную петербургскую барную культуру и большое число питейных заведений, подавляющее число заведений общепита, в том числе самые известные и популярные, в карту не вошли. В основном в «сопротивлении» участвовали кальянные.

Возможно, дело тут в лидере движения Александре Коновалове, бывшем оперативнике МВД. Предприниматель имеет неоднозначную репутацию. Согласно расследованию РБК, он курирует ряд нелегальных торговых точек в центре Северной столицы. На него в разное время были оформлены десятки ресторанов, кафе и ночных клубов с общим оборотом в несколько миллиардов рублей в год. При этом «Деловой Петербург» предполагал, что на самом деле бизнесмен лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников. Работавшие с ним предприниматели рассказывают , что Коновалов «закрывал проблемы», возникающие в ходе различных проверок. Он либо «договаривался», либо сам оплачивал штрафы. Сообщалось, что бизнесмен выступал арендатором или субарендатором помещения, в котором работало не прошедшее проверку заведение и, таким образом, в суде Коновалов становился ответчиком, которому выписывают штрафы за нарушения.

Улица Рубинштейна в Санкт-Петербурге Александр Демьянчук/ТАСС

В похожем статусе он выступил во время острой фазы противостояния жителей улицы Рубинштейна, знаменитой своими барами, с хозяевами местных заведений общепита. Жители всё время жалуются на шум, особенно в выходные, и невозможность нормально спать по ночам. В какой-то момент с 2018 года в бары всё время наведываются с проверкой различные регулирующие ведомства. Тогда «Фонтанка» писала, что часть заведений, столкнувшихся с проблемами из-за проверок, начала работать через ИП Александра Коновалова. В итоге бизнесмен был вынужден ликвидировать ИП , со штрафами почти на миллиард рублей, и пользоваться ООО. СМИ писали, что он несколько раз скрывался от приставов, которые пытались застать его по разным адресам. Коновалов не ответил на многочисленные звонки и запросы корреспондента NEWS.ru.

Если предприниматель и в случае с «картой сопротивления» заручился помощью бизнеса кого-то из власти, то это точно не был Александр Беглов: в ночь на 9 декабря 2020 года, буквально сразу после публикации «карты», силовики провели рейд по барам, указанным в ней. В одном из них не обошлось без насилия: правоохранители выломали дверь, применили дубинки и задержали несколько человек.

Впрочем, вскоре Беглов заявил, что город «готов к компромиссу» и может в случае улучшения ситуации с COVID-19 смягчить ограничения. Помимо этого Смольный провёл встречу с рестораторами, где обсудил смягчение ограничений. Предприниматели заявили, что готовы закрыться с 31 декабря по 1 января, но хотят в остальные дни работать ,и при этом не до 19:00, а до 23:00. Власти обещали рассмотреть это предложение.

Вскоре после встречи «карта сопротивления» была закрыта. На сайте было написано, что её авторам кажется, что им удалось «достучаться» и быть услышанными властью.

Нам очень хочется верить, что инициативы в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений. И дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти будет открытой и эффективной. Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга. Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно, — говорится на сайте.

Однако СУ СК по Петербургу завёл уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору). В сообщении ведомства ничего не говорится о Коновалове, речь идёт, по крайней мере пока, о «неустановленных лицах из числа руководителей одной из коммерческих структур».

12 декабря Петербург обогнал Москву и вышел на первое место по числу погибших. За ночь умерли 79 человек, а в столице — 76. Северная столица занимает лидирующие позиции в России — 116 умерших на 100 тысяч населения. В Москве — 78.