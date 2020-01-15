https://static.news.ru/photo/8f90e5c4-3834-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР закончил расследование в отношении исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, заказчиком преступления выступил Ярослав Сумбаев, который хотел отомстить Шишкиной за уголовное преследование. Собирал информацию о следователе и разрабатывал план отхода исполнителей Иван Кочетков.

Убийцами Шишкиной стали Абдулазиз Абдулазизов и его несовершеннолетний подельник. В октябре 2018 года они застрелили следователя из самодельного оружия в подмосковном посёлке Архангельское.

В ходе расследования было проведено свыше полутора тысяч следственных действий, около 1,3 тысячи допросов и 70 судебных экспертиз. Исполнители убийства полностью признали свою вину, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее NEWS.ru писал, что Сумбаев экстрадирован из Грузии в Россию и находится под арестом. СКР ожидает от Тбилиси согласия на привлечение его к уголовной ответственности.