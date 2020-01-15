СКР закончил расследование в отношении исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, заказчиком преступления выступил Ярослав Сумбаев, который хотел отомстить Шишкиной за уголовное преследование. Собирал информацию о следователе и разрабатывал план отхода исполнителей Иван Кочетков.
Убийцами Шишкиной стали Абдулазиз Абдулазизов и его несовершеннолетний подельник. В октябре 2018 года они застрелили следователя из самодельного оружия в подмосковном посёлке Архангельское.
В ходе расследования было проведено свыше полутора тысяч следственных действий, около 1,3 тысячи допросов и 70 судебных экспертиз. Исполнители убийства полностью признали свою вину,
Ранее NEWS.ru писал, что Сумбаев экстрадирован из Грузии в Россию и находится под арестом. СКР ожидает от Тбилиси согласия на привлечение его к уголовной ответственности.
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