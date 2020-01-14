https://static.news.ru/photo/ab8a6f7e-3772-11ea-b095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми (ч. 1 ст. 109 УК РФ, пп. «б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) в связи со смертью ребёнка, рождённого суррогатной матерью.

Инцидент произошёл в посёлке ВНИИССОК городского округа Одинцово. Ребёнок, появившийся на свет в декабре 2019 года, находился в одной квартире вместе с ещё тремя младенцами, рождёнными аналогичным способом. Их родители, которые являются иностранными гражданами, тем временем занимались оформлением документов на детей, в том числе для их вывоза за пределы России.

Согласно предварительным выводам эксперта, ребёнок умер от синдрома внезапной смерти новорождённого. Следователи устанавливают причины и условия, приведшие к гибели младенца. Остальные трое детей изъяты и помещены в детскую больницу.

Следствие проводит проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками ОВД и органов опеки и попечительства, которым не было известно о проживании в квартире младенцев без документов, подтверждающих их рождение, и сопровождения родителей. Кроме того, проверяется законность деятельности юридической организации по вопросам суррогатного материнства, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что тело новорождённого было найдено во дворе многоэтажки в Новокузнецке. Младенца обнаружила местная жительница, которая и вызвала полицию. В настоящее время устанавливаются причины смерти ребёнка и ведутся поиски его матери.